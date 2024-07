Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (19/7)

Que sementes você está regando? Que ciclos se repetem na sua vida? A Lua chegou no signo de capricórnio trazendo maturidade e hoje você pode reconhecer que você é um processo em transformação. Tudo tem seu tempo. Você só precisa estar mais atento e cuidadoso com o que faz. As respostas estão chegando, tente captar as mensagens. E lembre-se: você precisa de um bom alicerce para se desenvolver.

Áries

Você está começando a ter clareza sobre a direção a seguir em sua vida. Nesse momento você só precisa reconhecer suas conquistas e planejar o próximo passo.

Touro

Nos próximos dias você pode acessar tudo aquilo que a sua mente não pode compreender racionalmente. Aproveite essa sensibilidade para fazer os ajustes que precisam ser feitos antes de seguir.

Gêmeos

Você está buscando segurança, mas os próximos dias podem ser um pouco mais desconfortáveis. Algumas frustrações podem vir à tona. O segredo é não resistir e se entregar as mudanças.

Câncer

Pode ser que nos próximos dias você passe por mudanças repentinas de humor em relação as suas parcerias. A Lua em capricórnio vai ilumina seus relacionamentos, Você vai ter que decidir se segue ou não com a parceria.

Leão

Você precisa distinguir o que é urgência e prioridade na sua vida nesse momento. Coloque limites nos excessos de atividades na sua rotina ou nos excessos de trabalho, a sua saúde agradece. Busque o caminho mais leve.

Virgem

Como seguir em frente com suas paixões, virginiano(a)? Esse é o tema principal dos próximos dias. Dê o primeiro passo e não dê ouvido ao medo, pois algo maravilhoso pode acontecer.

Libra

A vida anda te pressionando. E nos próximos dias você estará mais voltado para o lar, libriano(a). As impressões dos seus sentidos são muito corretas, mas nem sempre você age baseado nelas. Nesse momento você só precisa de paz.

Escorpião

Observe sua mente. O que você anda pensando? Não fique preso nos limites da sua mente, lembre-se que você também tem um coração que pulsa. Seus sentidos estão servindo mais ao intelecto do que às emoções. Se você tem algo a dizer, chegou a hora.

Sagitário

O momento pede que você resolva suas pendências financeiras. Se você andou se esforçando, investindo ou economizando, os resultados vão chegar. Continue planejando sua vida financeira.

Capricórnio

Você vai entrar numa fase de receptividade e sensibilidade, capricorniano(a). A Lua vai colocar luz nas suas metas e pode ser que nos próximos dias você comece a enxergar os resultados dos seus esforços. Tente ir para a vida como se fosse uma aventura.

Aquário

Será que você tem medo das consequências de ouvir seu coração? Nos próximos dias pode ser que você precise de momentos de silêncio ou solidão para ouvir o que o seu coração tem a dizer.

Peixes

Qual o objetivo do momento? Nos próximos dias busque seus amigos e suas conexões sociais, especialmente aqueles que lhe são úteis ou aqueles relacionamentos leves. Isso vai te fazer bem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.