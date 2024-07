Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (12/7)

O que você está escolhendo nesse momento presente? Escolha o que te valoriza. Escolha os ambientes e os relacionamentos que não tiram o seu brilho. Só você pode criar a mudança que deseja. Não se deixe influenciar por tudo e por todos. A Lua está no signo de Libra e o planeta regente de Libra, Vênus, vai se opor a Plutão. De hoje até sábado, evite jogos de poder, grandes investimentos ou qualquer tipo de tensão nos relacionamentos. A sexta-feira não está para os afetos.

Áries

Olhe para os seus limites, ariano(a). O que te deixa tenso e desmotivado? Será que vale a pena continuar na mesma rota? Caso contrário, busque novas conquistas que tragam entusiasmo e alegria.

Touro

Pode ser que você seja surpreendido, taurino(a). O momento está super movimentado e pode ser que você não consiga atender todas as demandas. Evite sobrecargas.

Gêmeos

Cuide da sua energia, geminiano(a). Você está num momento de muitas trocas e interações, mas não permita que qualquer pessoa entre na sua vida. Escolha bem suas companhias e busque situações que promovam crescimento pessoal.

Câncer

Tudo que você deseja nesse momento é se sentir seguro. A sua casa é o seu refúgio. O momento pede fortalecimento de vínculos familiares. Tente criar um ambiente seguro no lar.

Leão

Avalie suas prioridades, leonino(a). Escute o seu coração antes de tomar qualquer decisão. Você precisa alinhar o que você pensa e o que você sente antes de tomar qualquer decisão.

Virgem

Você está trabalhando suas bases sólidas, virginiano(a). Não arrisque sem garantias, você precisa de estabilidade emocional e material. Continue focado pois tudo vai depender das suas ações.

Libra

Busque harmonizar seus pensamentos, libriano(a). Sinto que uma cobrança inesperada pode te tirar do eixo. Tente ouvir o que o outro tem a dizer. O diálogo é melhor saída nesse momento.

Escorpião

O momento pede equilíbrio emocional, escorpiano(a). Se alguma tensão surgir, tente não agir por impulso, evite conflitos. Tenho certeza que esse problema se originou em algum lugar, vá nas raízes desse questão e evite complicações futuras.

Sagitário

Sua mente e seu coração estão em descompasso. Mas se for pra escolher, foque no que traz alegria e amor. O momento pede entusiasmo. Pergunte ao universo: como pode melhorar? Priorize o que te faz bem.

Capricórnio

Revise, organize e tente arrumar a bagunça, capricorniano(a). Mas lembre-se que você pode corrigir tudo sem ser duro com você e com os outros. As críticas devem construtivas.

Aquário

Você e seus parceiros estão realmente alinhados com o mesmo objetivo? Se tudo estiver indo bem e vocês se sentirem mais fortalecidos juntos, mantenham esse rumo. Caso contrário, reflita se essa parceria é realmente vantajosa. É essencial que haja equilíbrio e reciprocidade em qualquer colaboração.

Peixes

O momento pede revisão. E essa revisão pode durar até dezembro. Tente reavaliar se as situações, parcerias e tudo que você está vivendo ainda fazem sentido na sua vida. Tente deixar de lado o que não se encaixa mais na sua vida. Nesse momento você só precisa ser honesto com você mesmo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.