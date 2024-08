Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (12/8)

Nos próximos dias, podemos enfrentar períodos de tensão. As duas próximas semanas serão as mais tensas de 2024. É importante manter a calma e buscar clareza antes de tomar decisões. Lembre-se de respirar fundo, se distanciar emocionalmente das situações para avaliá-las com objetividade. Este é um momento para praticar a paciência. Você vai descobrir que a palavra tem poder incrível. À medida que aprende sobre o peso e a influência de suas palavras, considere usá-las com intenção e cuidado. A segunda-feira chega sob uma Lua crescente no signo de Escorpião. Essa fase vai até o dia 19 de agosto e será repleta de transformação e intensidade. O segredo é não resistir.

Áries

Prepare-se para a Lua Crescente da transformação. Ela pode trazer situações desconfortáveis, mas é fundamental continuar trabalhando o desapego. Este é um período de crescimento, onde deixar para trás o que não serve mais abrirá espaço para novas possibilidades. O seu único trabalho nos próximos dias é permitir que a transformação aconteça.

Touro

A Lua crescente chega pedindo atenção aos seus relacionamentos. É um momento de transformação profunda nos relacionamentos. A maneira como você se conecta e se comunica com os outros precisa mudar para que novas possibilidades floresçam. Abra-se para mudanças, seja flexível e permita que novas formas de se relacionar entrem em sua vida.

Gêmeos

A Lua Crescente chega para trazer transformações na sua rotina e no trabalho. Aquilo que não está funcionando bem pode começar a incomodar mais, sinalizando a necessidade de mudanças. Este é um bom momento para cuidar da sua saúde, priorizando o bem-estar físico e mental enquanto ajusta o que for necessário.

Câncer

A Lua Crescente chega para iluminar seu caminho e destacar seu brilho. Embora possa ser desafiador, é o momento de ser mais espontâneo, leve e deixar que tudo flua naturalmente. Você está em um processo de redescobrimento, permitindo que sua verdadeira essência se manifeste. Para os cancerianos com filhos, alguns desafios podem surgir, pedindo paciência e compreensão, mas você está preparado para lidar com eles com sabedoria.

Leão

A Lua Crescente chega pedindo mudanças em casa ou até mesmo de casa. Você pode sentir a necessidade de fazer ajustes no seu lar, organizando o espaço para refletir quem você é agora. Talvez seja o momento de colocar um fim em histórias do passado que ainda te acorrentam. Não permita que o passado apague sua luz; liberte-se e se permita brilhar.

Virgem

A Lua crescente chega e te convida e mergulhar profundo nas suas ideias. É hora de deixar morrer antigas ideias e abrir a mente para novas perspectivas. Mudar seus pensamentos permitirá que uma comunicação mais clara e positiva floresça. Lembre-se, são as palavras e a forma como você se expressa que trarão os melhores resultados, especialmente quando se trata de reconhecimento.

Libra

A Lua crescente pode trazer desafios financeiros, por isso é melhor evitar gastos desnecessários e controlar as despesas. Organize-se e desapegue de qualquer situação que esteja impedindo você de ser autêntico. Este é o momento de agir com cautela e priorizar a estabilidade, permitindo que as transformações positivas aconteçam.

Escorpião

A Lua cresce no seu signo e você vai compreender que a ação é o primeiro passo para manifestar a mudança. A transformação começa em você. Dê o primeiro passo e permita que as mudanças fluam na sua vida. Como você está se sentindo em relação ao seu processo de transformação pessoal e profissional?

Sagitário

A Lua Crescente vai trazer uma energia mais introspectiva, tornando esta semana emocionalmente desafiadora. Você se sentirá mais sensível, mas essa pode ser a oportunidade perfeita para mergulhar profundamente nos seus medos. Enfrentar o que está escondido pode trazer uma nova força e clareza para seguir em frente.

Capricórnio

Nos próximos dias, suas amizades podem ser colocadas à prova. Talvez seja necessário encerrar um ciclo em relação a uma amizade ou grupo de amigos, ou até mesmo repensar seus planos. Esteja preparado para avaliar o que realmente vale a pena manter em sua vida e o que é preciso deixar para trás para seguir em frente com mais clareza.

Aquário

A Lua Crescente pode trazer desafios na carreira ou em relação à sua imagem pública. É um momento que exige muito cuidado com tudo o que você fala ou comunica. Suas palavras terão peso, então seja prudente e estratégico. Se tiver que desapegar de algo, chegou a hora. Existe uma nova experiência a ser vivida.

Peixes

É o momento de mudar o rumo, repensar suas metas e enxergar além do óbvio. Se você conseguir deixar de lado o apego, verá que há possibilidades muito maiores à sua frente. Liberte-se das amarras que limitam sua visão, e abra-se para novas oportunidades que podem levar você a conquistas ainda maiores.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.