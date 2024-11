Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (11/11)

Estamos iniciando uma semana que pede autoavaliação. Pode ser que você tenha que fazer alguma modificação nos seus planos. Aproveita a energia criativa de Aquário e tente inovar. A segunda-feira chega com a Lua tensionando Júpiter e esse aspecto pode inflar suas emoções e expectativas, você pode sentir que precisa alcançar mais, ou que os desafios estão maiores do que realmente são. Tenha cuidado com o exagero e lembre-se de que, nem sempre, as coisas são tão grandiosas ou tão dramáticas quanto parecem.



Vênus chega em Capricórnio e nos próximos dias você será convidado a fortalecer seus relacionamentos e buscar realizações concretas, tanto nas parcerias pessoais quanto no trabalho. Este é um momento em que as relações precisam ser construídas em uma base sólida e responsável. Foque no que é estável e duradouro, investindo sua energia em compromissos que possam crescer com o tempo.



À noite, a Lua faz uma conjunção com Netuno, trazendo uma atmosfera mais leve e imaginativa. Permita-se sonhar, meditar ou expressar sentimentos de forma mais profunda e poética, mas mantenha os pés no chão para evitar ilusões.

Áries

Hoje, a quadratura entre a Lua e Júpiter pode te impulsionar a querer expandir, mas cuidado para não exagerar. Vênus em Capricórnio te ajuda a focar no trabalho, trazendo uma energia de disciplina. À noite, permita-se relaxar e ouvir sua intuição.

Touro

Vênus em Capricórnio fortalece seu desejo por estabilidade, especialmente em relacionamentos. Porém, com a Lua em quadratura com Júpiter, atenção para não assumir mais responsabilidades do que consegue cumprir. No fim do dia, busque um momento de introspecção.

Gêmeos

A necessidade de crescimento e aprendizado está forte, mas evite prometer mais do que pode cumprir. No trabalho, Vênus em Capricórnio sugere valorizar parcerias consistentes. À noite, conecte-se com suas emoções e permita-se sonhar.

Câncer

A energia de Vênus em Capricórnio pode trazer foco para seus relacionamentos e parcerias. A Lua em quadratura com Júpiter pede atenção para não idealizar demais. À noite, a conjunção com Netuno favorece o autocuidado e a introspecção.

Leão

Com Vênus em Capricórnio, o trabalho e a organização ganham destaque. A Lua em quadratura com Júpiter pede cautela com gastos ou exageros. À noite, permita-se relaxar e conectar-se com sua espiritualidade.

Virgem

O dia traz oportunidades de crescimento, mas cuidado para não sobrecarregar suas expectativas. Vênus em Capricórnio favorece seus relacionamentos e convida a investir no que é estável. No fim do dia, permita-se relaxar e deixar a imaginação fluir.

Libra

Vênus em Capricórnio pede uma abordagem prática e comprometida nos relacionamentos. A quadratura entre a Lua e Júpiter pode aumentar suas expectativas. À noite, busque um momento de calma para se reconectar com suas emoções mais profundas.

Escorpião

No trabalho, a energia de Vênus em Capricórnio te ajuda a focar no que é essencial. Cuidado com a tendência de exagerar nas emoções durante o dia. À noite, o contato da Lua com Netuno favorece a sensibilidade e empatia.

Sagitário

Lua em quadratura com Júpiter pode trazer um desejo de expansão, mas mantenha os pés no chão. Vênus em Capricórnio favorece uma abordagem prática nas finanças. À noite, permita-se sonhar, mas sem se perder em ilusões.

Capricórnio

Com Vênus em seu signo, valorize sua própria presença e autenticidade. A quadratura da Lua com Júpiter pode trazer certa impaciência. No fim do dia, busque atividades que te ajudem a relaxar e recarregar a energia.

Aquário

O dia começa agitado, e a Lua em quadratura com Júpiter pode amplificar suas ambições. Vênus em Capricórnio sugere foco nas questões práticas. À noite, aproveite para meditar ou refletir sobre o que realmente importa.

Peixes

Com Vênus em Capricórnio, você se sente chamado a focar em objetivos de longo prazo. A Lua em quadratura com Júpiter pede cuidado com expectativas excessivas. À noite, a conjunção com Netuno favorece a conexão com a intuição e a criatividade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.