Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (30/11)

O sábado traz a energia de recomeço e expansão. A Lua ingressa em Sagitário, cheia de otimismo, e se prepara para o encontro com o Sol, marcando o início de uma nova jornada com a Lua Nova que vai acontecer domingo, dia 02. Porém, antes disso, ela interage com Plutão, que desafia você a olhar para o que ainda te prende.



Quais correntes precisam ser quebradas? O que ainda te limita ou impede de seguir suas ideias? É o momento de se questionar: "Para onde eu realmente quero ir?" Decisões importantes podem surgir, mas é essencial saber o que deseja e estar disposto a abandonar velhos medos e padrões. Permita que essa energia de libertação abra caminhos para algo maior. Afinal, cada passo dado em direção ao que você acredita é um ato de coragem.

Áries

A Lua em Sagitário te incentiva a olhar para frente e planejar novos caminhos. Você sabe para onde quer ir, mas precisa de coragem para quebrar barreiras internas. Aproveite a energia do dia para avançar com confiança e abandonar os medos que te seguram.

Touro

O sábado traz um convite à libertação emocional. Algo dentro de você ainda te prende ao passado? Plutão ativa essa necessidade de transformação. Olhe com honestidade para as amarras e se permita soltar o que não faz mais sentido.

Gêmeos

Relacionamentos estão em evidência. Quais padrões ou expectativas estão limitando suas conexões? Hoje é dia de conversar e reorganizar os vínculos. Encontre uma forma mais leve e verdadeira de se relacionar, sem carregar pesos desnecessários.

Câncer

Sua rotina pede renovação e mudança. Existe algo que você faz no automático e que já não faz sentido? A energia de hoje te ajuda a reorganizar o dia a dia com foco no que traz bem-estar e crescimento. Pequenas mudanças podem ter grande impacto.

Leão

Com a Lua em Sagitário, você é chamado a explorar sua criatividade e se libertar do medo de julgamento. O que te impede de brilhar? Hoje é dia de confiar mais em suas ideias e agir com espontaneidade. Deixe sua luz iluminar novos caminhos.

Virgem

O passado pode trazer reflexões importantes hoje. Que histórias ou medos ainda te prendem? Use o sábado para revisar e transformar suas bases emocionais. Ao se libertar dessas amarras, você fortalece o presente e constrói um futuro mais sólido.

Libra

Suas ideias precisam de espaço para crescer. Quais pensamentos limitantes ou opiniões alheias estão te segurando? Hoje, liberte sua mente e encontre uma nova forma de se expressar. Suas palavras têm poder, use-as para abrir caminhos.

Escorpião

Com a Lua em seu signo, o dia é de expansão e autoconfiança. Mas, antes de avançar, é importante liberar o que te limita. Quais medos ou crenças ainda te seguram? Plutão pede coragem para transformar e seguir adiante com leveza.

Sagitário

Capricórnio

O sábado traz uma pausa necessária para introspecção. O que dentro de você ainda precisa ser curado ou transformado? Aproveite o dia para descansar, refletir e liberar antigos medos. Essa renovação interna te prepara para novos passos.

Aquário

Projetos e amizades estão em evidência. Existe algo no grupo ou no coletivo que já não faz mais sentido? O dia pede coragem para revisar essas conexões e buscar o que está mais alinhado aos seus valores. Libere espaço para novas oportunidades.

Peixes

O caminho profissional ganha destaque hoje. Existe algo que está te prendendo ou te impedindo de avançar? Use o dia para se questionar e transformar esses bloqueios. Novas ideias e direções podem surgir se você se permitir mudar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.