Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (5/9)

A Lua segue seu caminho por Libra, e ao se encontrar com Lilith e o Nodo Sul, você pode sentir um peso emocional envolvendo rejeição ou ressentimento nas suas relações. É um momento de reflexão profunda, onde você precisa olhar para seus vínculos com mais clareza. Suas feridas antigas podem estar influenciando seus relacionamentos, fazendo com que você se isole ou crie barreiras.



Esse trânsito pede que você tome consciência da sua independência emocional. Lembre-se: se afastar não vai curar. Isolar-se do outro ou de si mesmo apenas perpetua as mágoas. O que você precisa deixar para trás hoje é a culpa que você atribui ao outro, o ressentimento que bloqueia novas conexões.



Olhar para dentro, entender o que está por trás dessa sensação de rejeição, e deixar ir o que não faz mais sentido é o caminho. Algo precisa ser liberado para que você possa seguir em frente, mais leve, mais consciente de suas necessidades e de sua força emocional.

Áries

As relações estão pedindo atenção, ariano(a). Questões antigas podem vir à tona, e é preciso analisar o quanto você tem permitido que mágoas do passado impactem suas conexões atuais. Esse é um bom momento para trabalhar a sua independência emocional sem afastar quem te faz bem.

Touro

Taurino(a), observe os detalhes no seu dia a dia, especialmente no que se refere às suas interações com os outros. A sensação de que suas necessidades não são atendidas pode te levar a se isolar. Use essa energia para entender o que precisa ser deixado para trás, abrindo espaço para relações mais autênticas.

Gêmeos

Hoje, os assuntos do coração pedem atenção, geminiano(a). Se você sentir um vazio ou rejeição, evite jogar a culpa no outro. A questão está em entender suas próprias emoções e deixar de lado padrões que não funcionam mais. Permita-se sentir, mas sem se prender ao que não te faz bem.

Câncer

Suas emoções podem estar à flor da pele, Canceriano(a), especialmente em relação à sua família ou à sua casa. Se o passado está pesando, é hora de soltar o que te impede de seguir em frente. Valorize sua independência emocional e cuide do seu espaço sem se afastar de quem você ama.

Leão

Leonino(a), as conversas de hoje podem ser mais delicadas, especialmente aquelas que tocam em pontos sensíveis. Não deixe que mágoas antigas guiem o seu comportamento. É tempo de limpar o que ficou mal resolvido e se expressar com mais liberdade e leveza.

Virgem

As questões financeiras e de valor pessoal podem mexer com você hoje, Virginiano(a). Se você tem se sentido desvalorizado ou rejeitado, observe o quanto isso está ligado à sua percepção de si mesmo. Algo precisa ser deixado para trás para que você possa caminhar mais seguro de sua própria abundância.

Libra

Com a Lua passando pelo seu signo, o foco está em você, Libra. O encontro com Lilith e o Nodo Sul pode trazer à tona velhas inseguranças. Esse é o momento de olhar para si e entender que a chave para relações saudáveis está em curar suas feridas. Não se isole, mas sim, busque harmonia interna.

Escorpião

Seu inconsciente está agitado, Escorpiano(a). Emoções profundas e não resolvidas podem vir à tona, te forçando a lidar com a rejeição e a necessidade de desapego. É um bom dia para trabalhar essas questões internamente, sem buscar culpados. O que precisa ficar para trás é o peso que você carrega em segredo.

Sagitário

Nas amizades, Sagitariano(a), você pode sentir uma certa distância ou frustração. É hora de refletir sobre quais relações realmente agregam à sua vida. Solte as expectativas que te impedem de se conectar com leveza. Às vezes, a independência emocional é o que fortalece os vínculos.

Capricórnio

Capricorniano(a), as questões profissionais podem estar impactando suas emoções. Se você sentir que seus esforços não estão sendo reconhecidos, evite se isolar. É o momento de revisar como você se posiciona e deixar para trás padrões que bloqueiam seu crescimento.

Aquário

A sensação de não pertencer pode te visitar hoje, Aquariano(a), especialmente em questões de filosofia de vida ou crenças. Use essa energia para deixar para trás o que já não ressoa com sua verdade. Não se isole; busque se conectar com quem compartilha sua visão de mundo.

Peixes

Pisciano(a), as questões emocionais profundas podem pesar, especialmente em relacionamentos íntimos. O medo da rejeição pode te fazer se afastar, mas hoje é importante olhar para dentro e identificar o que precisa ser deixado para trás. Não carregue culpas desnecessárias; libere o que não te serve mais.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.