Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (7/8)

O signo de Virgem segue no comando. Continue focado em solucionar seus problemas. Tente administrar bem o seu tempo e foque no que precisa ser feito. O dia pede trabalho e foco nos detalhes. Faça o que precisa ser feito, pois a Lua vai conversar com Júpiter e por mais que seja desafiador, você não pode deixar escapar as oportunidades. Sol e Júpiter fazem um aspecto interessante e pode ser que hoje você consiga enxergar as correntes que te imobilizam, os enganos que te impedem de enxergar os caminhos, seus vícios e autosabotagem. O dia pode ser muito inspirador, aproveite.

Áries

Você sabe o que quer, ariano(a), mas talvez você esteja sendo muito teimoso. Nem tudo pode ser do seu jeito. Lembre-se que você só alcança dos seus objetivos e ambições através da disciplina e determinação. A organização e as regras trarão os melhores resultados.

Touro

Toda ruptura é libertadora, taurino(a). Você tem medo de que? Chegou a hora de se livrar das restrições e mudar o ponto de vista. Algo está desmoronando, apenas aceite. E por mais que seja desconfortável, tente se adaptar e seguir em frente.

Gêmeos

Hoje você pode chegar ao cerne de qualquer questão e resolvê-la, mas para isso precisa ouvir também seu coração. Por mais que você esteja com o coração partido ou com medo de perder alguém, observe esses medos. Será que eles são reais?

Câncer

Confie na sua intuição e tente enxergar além do óbvio. A vida também é feita de mistérios e você sabe disso. Busque respostas dentro de si mesmo. O dia pede introspecção e silêncio. Não se apresse em tomar decisões, apenas cultive a paciência.

Leão

Faça um balanço da sua vida, leonino(a). O que você aprendeu com seus erros? Quais são suas limitações e habilidades? Depois use todas essas descobertas para avançar. Agora é hora de correr alguns riscos baseado na intuição, no conhecimento e na autoconfiança.

Virgem

O momento pede generosidade, equilíbrio e reciprocidade. A troca precisa ser justa, observe a importância de dar e receber na sua vida. Lembre-se de que a generosidade não se limita a recursos materiais. Oferecer conselhos, apoio emocional ou simplesmente estar presente para alguém também é uma forma valiosa de dar.

Libra

Você está carregando alguns tipos de fardo, libriano(a). Mas não procure culpados, reflita se não está precisando renovar o jeito como vê a vida. Você anda tão envolvido com os fardos que acaba ficando sem rumo, sem objetivo, ou simplesmente não ver para onde você está indo.

Escorpião

Se você acredita e confia em si mesmo(a), você conseguirá criar suas próprias oportunidades. O momento pede uma atitude otimista diante da vida. Você sabe quem você é e para onde está indo, aproveite sua capacidade de expressão e comunique suas ideias para o mundo.

Sagitário

Confie nos seus desejos mais profundos e a se permita celebrar suas conquistas, reconhecendo e valorizando o que você já alcançou. É um momento para expressar gratidão pelo que você tem. Este sentimento de contentamento não apenas aumenta seu bem-estar emocional, mas também atrai mais positividade e abundância para o seu caminho.

Capricórnio

Existe um problema a ser resolvido, não adianta fugir, capricorniano(a). Olhe para suas companhias e parcerias, você realmente confia nelas? Um amigo ou parceiro pode não estar sendo sincero.

Aquário

Reavalie suas prioridades na vida, aquariano(a). Há alguma coisa que não está no lugar certo. E você só consegue restaurar o equilíbrio se olhar adiante. Determine uma nova rota, pegue uma curva diferente e aceite que mudar é uma coisa boa.

Peixes

Hoje o dia pode ser nostálgico. Tente reconectar-se com o passado de forma saudável, revisitando momentos felizes que trazem conforto e alegria. Aproveite a simplicidade e a inocência desses tempos para encontrar inspiração e força em sua vida atual.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.