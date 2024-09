A oposição de Mercúrio com Netuno pode trazer confusão na comunicação e nos pensamentos. Cuidado com interpretações erradas e mal-entendidos. A Lua Minguante em Câncer se aproxima de Marte, gerando uma mistura de introspecção com uma energia motivadora que impulsiona a agir, mas é preciso cautela para não agir impulsivamente.

Apesar do trígono da Lua com Saturno, que traz uma dose de estabilidade e maturidade emocional, o dia pede um “fechamento para balanço”. Reflita sobre suas emoções e sobre o que realmente está pesando. Evite jogar a responsabilidade dos seus incômodos nos outros; ao invés disso, volte-se para dentro e reconheça seu papel nas situações. Use essa energia para se fortalecer internamente e planejar os próximos passos com sabedoria e consciência.

Áries

Com Mercúrio e Netuno em oposição, o dia pode trazer certa confusão nas comunicações. Tente evitar mal-entendidos e mantenha os pés no chão. A Lua Minguante em Câncer te deixa mais introspectivo, e ao se aproximar de Marte, sua regência, traz uma motivação intensa. Use-a para fechar ciclos e entender melhor suas emoções, sem culpar os outros pelo que não deu certo.

Touro

O trígono da Lua com Saturno favorece a introspecção e o fechamento de ciclos. Aproveite para olhar para si e refletir sobre seu papel nas situações que te incomodam. Evite esperar que os outros resolvam as questões por você; o dia é sobre assumir suas responsabilidades emocionais e dar um passo para reorganizar sua vida.

Gêmeos

Mercúrio, seu regente, em oposição a Netuno, pode trazer um dia nebuloso em relação às suas percepções. Cuidado com o excesso de idealização ou falta de clareza. A Lua em Câncer pede que você desacelere, e o contato com Marte pode te deixar agitado. Respire fundo e evite reações impulsivas.

Câncer

Com a Lua Minguante em seu signo, o dia é sobre introspecção e revisão. Marte próximo pode trazer certa impaciência, mas o trígono com Saturno pede que você se mantenha centrado e disciplinado. É hora de fechar ciclos, mas com calma e responsabilidade sobre suas emoções. Apenas olhe para dentro.

Leão

A oposição de Mercúrio com Netuno pode embaralhar suas percepções, e as decisões podem parecer nebulosas. A Lua Minguante em Câncer pede um momento de pausa e reflexão, enquanto Marte próximo pode te deixar inquieto. Mantenha o foco em entender seus próprios incômodos e no que precisa ser deixado para trás.

Virgem

Com Mercúrio em oposição a Netuno, o dia pede atenção extra nas comunicações, especialmente nas suas parcerias amorosas e de trabalho. Evite tirar conclusões precipitadas. A Lua Minguante em Câncer pede que você olhe para os seus planos e tente abrir mão do que não está funcionando. Busque compreender o que precisa ser ajustado internamente.

Libra

A oposição de Mercúrio com Netuno pode trazer confusão nas relações, por isso, evite julgar situações ou pessoas sem ter clareza. A Lua Minguante em Câncer próxima a Marte pede uma revisão emocional intensa; aproveite para refletir sobre seu papel nas situações, sem responsabilizar o outro.

Escorpião

O dia pede um olhar para dentro, especialmente com a Lua em Câncer exigindo que você abra não de algumas metas para seguir. Marte próximo pode trazer muita motivação, mas o trígono com Saturno pede calma e maturidade. Enfrente seus incômodos de forma direta, mas sem jogar responsabilidades para o outro.

Sagitário

Mercúrio em oposição a Netuno pode trazer confusão, principalmente em questões emocionais. A Lua Minguante em Câncer pede uma pausa e reflexão, especialmente sobre seu papel nas situações que te incomodam. Marte próximo adiciona uma dose de energia; use-a com sabedoria.

Capricórnio

O trígono da Lua com Saturno favorece um dia de introspecção e ajustes emocionais. Marte próximo pede que você olhe para dentro com motivação, mas evite agir impulsivamente. Reflita sobre suas responsabilidades e o que pode estar pesando nas suas relações, sem culpar o outro, pois a escolha é sua.

Aquário

Mercúrio e Netuno em oposição podem embaçar suas ideias e decisões. A Lua Minguante em Câncer te chama para um momento de interiorização e Marte próximo pede ação. Esse é um convite para agir com consciência e responsabilidade sobre suas emoções e sobre como você participa das situações.

Peixes

Mercúrio em oposição ao seu regente Netuno pode trazer muita confusão mental. Cuidado com as ilusões e a falta de clareza. A Lua Minguante em Câncer perto de Marte te deixa mais sensível, mas também motivado a fechar ciclos. Olhe para dentro e evite projetar nos outros os seus incômodos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.