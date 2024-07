Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (28/7)

Os próximos dias serão mais tranquilos. O Céu está dando uma trégua de eventos desafiadores. Até o dia 4 de agosto estaremos sob a energia da Lua minguante no signo de Touro. O que estava cheio, começa a se esvaziar. O que estava em ebulição, acalma. O que estava fervendo, esfria. Aproveite os próximos dias para se livrar do que está entulhado na sua casa, nas suas gavetas e na sua vida. Chegou a hora de iniciar uma dieta e se livrar dos kilos a mais. Corte gastos desnecessários, limpe seus pensamentos e observe tudo que precisa ser cortado, abrindo espaço para o próximo ciclo. O prazer pede silêncio. Preserve apenas o que for essencial.

Áries

Chegou a hora de trabalhar a prosperidade na sua vida, ariano(a). Olhe para sua finanças, para os seus recursos internos e para o valor do seu trabalho. O que está te impedindo de prosperar? Aproveite essa semana para quitar ou renegociar dívidas. Cuide das suas finanças e do seu tempo.

Touro

Desapegue de tudo que te desanima, da sua insatisfação, da sua falta de amor-próprio. O que te impede de agir, taurino(a)? Cuide de você. Um sentimento do próprio valor e da autoestima é decisivo para amar e ver as outras pessoas mais claramente.

Gêmeos

Como anda o seu grau de alegria ou de tristeza? Você anda sendo materialista ou teimoso demais? Esses excessos podem causar problemas, muitas vezes falta praticidade para lidar com as coisas do dia a dia. Coloque os pés no chão, geminiano(a).

Câncer

Você tem a capacidade de influenciar positivamente qualquer grupo e recebe o mesmo em troca. Sua tendência é ser leal, mas chegou a hora de olhar para esses amigos, grupos e coletivos. Você está se sentindo seguro através dos amigos ou de qualquer grupo ao qual possa pertencer? O que precisa ser eliminado?

Leão

Não seja tão possessivo quanto à sua posição e autoridade. Eu sei que você é determinado e sempre demonstra um bom desempenho. Mas algo precisa ser finalizado, não insista nos mesmos caminhos. Que tal mudar a rota? Faça algo que o valorize e que traga harmonia.

Virgem

Tente silenciar para contemplar o significado e o propósito da existência. Que comportamento ou crença te impede de crescer e expandir? Chegou a hora de eliminar padrões de comportamento que vem se repetindo na sua vida. Eu sei que você precisa de uma justificativa prática para as coisas, mas escute mais a sua intuição.

Libra

O momento pede desapego material. Você precisa transformar as coisas na sua vida. Abra seu coração e olhe para as coisas que estão lá no fundo, sem medo. Chegou a hora de expor seu sentimentos e liberar aqueles que não valem mais a pena ficar guardando. Como você vem lidando com dinheiro e negócios? Elimine tudo que te impede de passar para próxima etapa.

Escorpião

Você se sente vivo, feliz, satisfeito ou completo se estiver envolvido em algum relacionamento. Mas como andam seus relacionamentos? Deixe de lado os relacionamentos que não te valorizam. O que você precisa mudar no seu casamento ou no seu relacionamento profissional? Aproveite essa semana de Lua minguante para revisar acordos, contratos e negociações.

Sagitário

Chegou a hora de romper com um estilo de vida que não lhe satisfaz. Como anda seu trabalho, sua rotina? Você precisa de praticidade e determinação para enfrentar o dia-a-dia, mas se for pesado e se não for prazeroso, você precisa fazer os cortes. Sua saúde abalada pode ser o resultado de um ambiente de trabalho por demais estressante.

Capricórnio

Chegou a hora de se livrar da dependência emocional. Você precisa se amar mais e se mostrar para o mundo do jeito que você é. Chega de performances. Tente romper com tudo que te impede de viver os prazeres da vida com paixão e autenticidade. Como anda a relação com seus filhos? Como anda a sua criatividade? Você precisa olhar para o que te traz satisfação e para tudo que te impede de ser feliz.

Aquário

Você necessita de segurança emocional? Tente assimilar internamente os acontecimentos e as experiências do passado. Faça uma faxina nas suas emoções, no seu lar, nos seus armários. Chegou a hora de romper ou modificar situações que fazem você perder o chão. Tente fazer as pazes com esse passado que te impede de viver relacionamentos saudáveis.

Peixes

Chegou a hora de eliminar os pensamentos que não te ajudam a crescer. Pode ser uma auto sabotagem, um pessimismo ou até mesmo uma insegurança em relação ao seu conhecimento. Diminua o processo de pensar e tente perceber o que está gravado na sua mente se repetindo o tempo todo. Nos próximos dias tente digerir as experiências através dos sentidos como algo "é sentido ou tocado" em vez de somente pensar a respeito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.