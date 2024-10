Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (20/10)

A Lua se movimenta em Gêmeos, signo que sempre busca saídas e novos caminhos. Essa energia traz inquietação e curiosidade, o que pode nos deixar mais abertos a novas ideias e conversas. No entanto, fique atento! A Lua vai se alinhar com os nodos lunares, nos pedindo para refletir sobre nossas escolhas e o caminho que estamos trilhando. Logo depois, surge uma tensão com Saturno em Peixes, o que pode gerar confusão ou até enganos. Cuidado com promessas ilusórias ou conversas que pareçam boas demais para ser verdade.



Use esse domingo para uma pausa. A Lua Cheia trouxe à tona muitas emoções durante a semana e agora é hora de organizar internamente tudo o que foi vivido. Aproveite para refletir, sem pressa, e reestruturar seus pensamentos e sentimentos.

Áries

Com a Lua em Gêmeos ativando sua curiosidade, você pode se sentir tentado a começar vários projetos ao mesmo tempo. Saturno em Peixes pede para você desacelerar e cuidar da sua saúde mental. Não permita que o excesso de tarefas cause ansiedade.

Dica: organize seu tempo e priorize seu bem-estar.

Touro

Sua mente estará ativa com a Lua em Gêmeos, especialmente em questões financeiras. Cuidado para não tomar decisões precipitadas. Saturno em Peixes aponta para seus sonhos e metas. Revise seus planos a longo prazo e ajuste o que não está funcionando.

Dica: pratique a paciência antes de qualquer investimento ou grande decisão.

Gêmeos

A Lua está no seu signo, aumentando seu brilho e capacidade de comunicação. No entanto, Saturno em Peixes pode trazer desafios em sua carreira. Atenção a mal-entendidos ou expectativas irreais no ambiente de trabalho.

Dica: seja claro nas suas intenções e busque equilíbrio entre o que deseja e o que é possível.

Câncer

Com a Lua em Gêmeos, sua mente pode ficar inquieta e dispersa. Saturno em Peixes ativa seu desejo por conhecimento espiritual ou novas experiências. No entanto, cuidado com ilusões ou idealizações exageradas.

Dica: mantenha os pés no chão ao explorar novos caminhos de aprendizado ou fé.

Leão

A Lua em Gêmeos estimula sua interação social e amizades, mas Saturno em Peixes pede atenção em questões emocionais profundas. Você pode sentir a necessidade de rever parcerias ou lidar com sentimentos guardados.

Dica: evite conversas superficiais e busque uma conexão mais verdadeira com quem realmente importa.

Virgem

A Lua em Gêmeos movimenta sua carreira, trazendo novas ideias ou oportunidades. Porém, Saturno em Peixes está testando seus relacionamentos. Cuidado com promessas que não podem ser cumpridas ou expectativas irreais em relação a alguém próximo.

Dica: mantenha o diálogo aberto e estabeleça limites claros.

Libra

A Lua em Gêmeos ativa seu desejo por aprendizado e expansão de horizontes. Saturno em Peixes, porém, pede que você cuide de sua rotina e saúde. Não se sobrecarregue com compromissos, e cuidado com promessas de soluções rápidas para questões pessoais.

Dica: equilibre suas ambições com a necessidade de descanso.

Escorpião

As questões emocionais podem vir à tona com a Lua em Gêmeos mexendo em suas finanças compartilhadas ou em suas emoções profundas. Saturno em Peixes destaca sua criatividade, mas também pode trazer bloqueios.

Dica: não force resultados, permita que o processo criativo flua naturalmente e separe tempo para se reconectar consigo mesmo.

Sagitário

A Lua em Gêmeos coloca foco nos seus relacionamentos e parcerias, trazendo novos diálogos e ideias. No entanto, Saturno em Peixes pode causar confusão em sua vida familiar ou em questões pessoais.

Dica: antes de tomar qualquer decisão importante em casa, reflita e certifique-se de que suas emoções estão claras.

Capricórnio

Sua rotina e trabalho podem ficar mais movimentados com a Lua em Gêmeos, trazendo a necessidade de adaptação. Entretanto, Saturno em Peixes desafia sua forma de se comunicar. Não acredite em tudo o que ouve ou veja promessas como soluções fáceis.

Dica: organize seu tempo e certifique-se de que suas mensagens estão sendo claras.

Aquário

A Lua em Gêmeos traz leveza para o seu lado criativo e as conexões sociais. Mas Saturno em Peixes pede cautela com seu dinheiro e valores. Não se deixe levar por impulsos de gastar ou investimentos que pareçam promissores demais.

Dica: mantenha os pés no chão e reveja seu orçamento antes de qualquer decisão financeira.

Peixes

Com Saturno no seu signo, você está passando por lições profundas de autoconhecimento e amadurecimento. A Lua em Gêmeos traz desafios em casa ou na vida pessoal, pedindo que você organize o que está pendente.

Dica: busque clareza nas suas emoções e tenha cuidado para não se perder em ilusões. Priorize a estabilidade e o autocuidado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.