Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (14/7)

A Lua se aproxima do signo de Escorpião. E pode ser que você tenha que navegar por águas turvas, mas não faça das tuas dores o teu escudo. Lembre-se que é Lua crescente e não é hora de se perder nos dramas ou diminuir o ritmo. O céu se prepara para viver um momento crítico. Marte, o planeta cortante e guerreiro está a postos, chegando perto de Urano, o planeta das rupturas e reviravoltas. O encontro vai acontecer no grau 26 do signo de Touro. E nesse mesmo grau também está Algol - a cabeça da Medusa -, a mais temida das estrelas. E por mais que o aspecto exato aconteça só na segunda-feira, essa energia já está no ar. Marte, Urano e Algol juntos podem trazer ira, violência e agressividade. Cuidado com a irritação e momentos de tensão nos próximos dias. Assim como medusa, a tendência é que você perca a cabeça. Mas todo esse cenário vai te encorajar a fazer o que precisa ser feito. É hora de enfrentar o que é difícil e mudar o rumo das coisas.

Áries

Tente ficar quietinho hoje e no início da semana. Nada de agir por impulsos, evite gastos ou qualquer decisão que interfira nas suas finanças. O momento pede cautela, ariano(a). É melhor não se expor.

Touro

Você só precisa manter a calma, taurino(a). O céu está instável e pode ser que você acabe se precipitando. Evite qualquer tipo de ruptura ou mudança drástica, deixe a poeira baixar.

Gêmeos

Não se coloque em nenhuma situação estressante, geminiano(a). Evite lugares barulhentos ou com muita confusão. Sinto que a partir de hoje você estará mais estressado emocionalmente e mentalmente. Tente silenciar sua mente.

Câncer

Cuidado com os conflitos, canceriano(a). Não crie muitas expectativas, pode ser que você tenha que lidar com situações inesperadas. Evite discutir com amigos ou em grupos no WhatsApp.

Leão

Antes de agir ou decidir sobre qualquer coisa, pense bem nas consequências, leonino(a). A melhor coisa que você pode fazer é canalizar essa energia de forma construtiva.

Virgem

Cuide da suas saúde e bem-estar, virginiano(a). Cuidado com o estresse, pois você pode acabar adoecendo. O momento pede paciência, não tente controlar as situações. Gaste sua energia com quem realmente vale a pena.

Libra

Você deseja promover algumas mudanças financeiras na sua vida. Mas nada de agir por impulso, procure manter a calma e pense nas consequências a longo prazo. Fuja de gastos desnecessários.

Escorpião

Muito cuidado com seus relacionamentos e parcerias. Você inicia a semana bem impaciente e isso pode acabar gerando um grande conflito. Evite medir forças, não provoque e não se sinta provocado.

Sagitário

Você não pode jogar tudo para o alto e fazer de conta que as obrigações não existem. As obrigações existem e você precisa seguir o plano, pois se você não for responsável agora, você será cobrado depois.

Capricórnio

Você será provocado a tomar uma decisão. Mas lembre-se de planejar, fazer listas e estudar todas as possibilidades. Se você está de saco cheio de uma situação, considere a mudança. Mas espere mais uns dias, não decida nada no início dessa semana.

Aquário

No início da semana você vai ter que lidar com uma inquietação interna ou um desassossego. Essa conjunção entre Marte e Urano será sentida na sua base emocional ou no seu lar.

Peixes

Evite qualquer tipo de ação, principalmente as ações precipitadas. Não vale a pena se envolver em discussões ou se movimentar muito pela cidade nos próximos dias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.