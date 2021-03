Horóscopo de Capricórnio hoje, 17 de março de 2021

Hoje nós ainda estamos sendo fortemente influenciados pelo sextil que está acontecendo desde ontem, envolvendo o Sol e Plutão. Esse aspecto nos leva a questionar o que as experiências que estamos vivenciando nesse momento podem nos ensinar e o que devemos modificar, visando a estar cada vez mais alinhados ao nosso propósito. Além de ser favorável para os processos de transformação, esse posicionamento também pode nos ensinar a demarcar nossos limites e defender corajosamente nossas crenças, o que pode ser aproveitado para resolver algum conflito nas suas relações amorosas ou profissionais.

Por outro lado, a Lua fez uma conjunção exata com Urano durante essa madrugada e, por isso, nós podemos sentir fortes pressentimentos e insights - muitas vezes expressos por meio dos sonhos - que podem gerar nervosismo e atitudes erráticas, caso você não costume lidar de maneira compreensiva e acolhedora com as suas emoções.

CAPRICÓRNIO

Esse é um bom momento para a vida profissional dos capricornianos, pois você está mais disposto a mostrar seu valor e a correr atrás das suas metas. Sendo assim, é interessante investir em si mesmo - seja fazendo um curso ou uma aplicação financeira. Porém, tome cuidado para não se esquecer que existem outras áreas da sua vida que precisam de atenção.

