Hoje vai ter formação de paredão no BBB 22? Confira se a dinâmica acontece nesta sexta-feira

Na reta final do Big Brother Brasil (BBB) 22, esta sexta-feira (22) deve contar com uma nova formação de paredão. No entanto, dependerá do resultado da Prova do Líder, iniciada na quinta-feira (21). Caso já tenha uma liderança, a nova berlinda será feita.

Como o reality está em "modo turbo", não será realizada a festa que normalmente acontece às sextas. O programa pode ser acompanhado ao vivo na TV Globo, a partir das 22h10.

Durante esta noite, o apresentador Tadeu Schmidt mostrará os eliminados da prova de resistência e mostrar ao público os melhores momentos da madrugada entre os brothers na dinâmica e na casa.

Último eliminado do BBB 22

O surfista Pedro Scooby deixou o reality com 55,95% dos votos do público na noite de quinta-feira (21). O brother foi o 16º eliminado no reality show em um paredão disputado ao lado de Eliezer e Douglas Silva, o DG.

Na manhã desta sexta, o ex-BBB participou do programa "Mais Você" e falou sobre a trajetória no reality e também sobre a vida fora da casa.

No bate-papo, Pedro Scooby revelou que já matou a saudade da mulher, a modelo Cíntia Dicker. O surfista contou ainda que desfilará na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Carnaval carioca, neste sábado (23).