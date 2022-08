Harry Styles anuncia show extra em São Paulo; veja data

Harry Styles anunciou, nesta terça-feira (30), que vai fazer um show extra em São Paulo. O cantor já havia agendado duas apresentações na capital paulista, nos dias 6 e 13 de dezembro, e agora deve tocar, também, no dia 14 do mesmo mês. A informação foi divulgada pela Rolling Stone.

Em São Paulo, todas as apresentações da turnê 'Love on Tour' vão ser no Allianz Parque. Os ingressos para as duas primeiras já estão esgotados, mas a pré-venda para o dia 14 abre nesta quarta-feira (31) — estará liberada exclusivamente para clientes Elo.

O público geral vai poder adquirir as entradas para ver o ex-One Direction na quinta-feira (1º). Clique aqui para conferir.

Valores dos ingressos

O valor dos ingressos não foi anunciado oficialmente. Contudo, se seguir o padrão dos já vendidos, devem variar entre R$ 190,50 (meia entrada na cadeira superior) e R$ 751 (inteira na pista premium), segundo a Rolling Stone.

Turnê pelo Brasil

No Brasil, em dezembro, Harry também vai passar pelo Rio de Janeiro e por Curitiba. Veja as datas e os locais:

Rio de Janeiro : 8 de dezembro, na área externa da Jeunesse Arena (ingressos esgotados)

: 8 de dezembro, na área externa da Jeunesse Arena (ingressos esgotados) Curitiba: 10 de dezembro, na Pedreira Paulo Leminski (ingressos esgotados)

Inicialmente, o plano era fazer as apresentações em outubro de 2020 no País. Contudo, a pandemia de Covid-19 forçou a suspensão dos eventos.

O cantor também vai fazer apresentações no México, no Peru, no Chile e na Argentina neste segundo semestre.