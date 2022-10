Grávida aos 55 anos, Cláudia Raia faz ensaio para revista e declara que não tem sentido enjoos

Grávida do terceiro filho, Cláudia Raia, 55, posou de topless para a revista Harper's Bazaar Brasil. Divulgadas nesta quinta-feira (5), as fotos mostram a atriz exibindo a barriga de quatro meses de gestação e cobrindo partes íntimas com as mãos.

Legenda: A capa foi publicada pela revista nesta quinta (5) nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

À revista, ela revelou ainda alguns detalhes sobre a gravidez, como, por exemplo, que seus seios cresceram nesse período, que ela não tem sentido enjoos e que não pretende, ainda, parar com os trabalhos. Além disso, ela contou que, embora tenha sido desejada e planejada, a notícia da gestação a surpreendeu.

"Ao fazer o teste da farmácia, quando li 'grávida', falei: 'tá errado'. Duvidei, de tanto ouvir que não era possível", declarou a atriz à Harper's Bazaar.

Fertilização in vitro

Cláudia é casada com o ator e dançarino Jarbas de Mello e já tem dois filhos adultos, Enzo, 25, e Sophia, 19, fruto do casamento com o ator Edson Celulari.

A atriz iniciou, no ano passado, uma fertilização in vitro, com óvulos coletados quando ela tinha 48 anos de idade. Contudo, a tentativa de engravidar àquela época não deu certo.