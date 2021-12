Glória Menezes acompanha filha ao altar para realizar o último sonho de Tarcísio Meira

A atriz Glória Menezes, de 87 anos, acompanhou a Filha Maria Amélia Brito ao altar, durante casamento nesta terça-feira (28), em Porto Feliz, em São Paulo. A cerimônia ocorreu na fazenda onde ela morava com o falecido marido, Tarcísio Meira.

Vídeo e fotos da celebração foram publicadas, nas redes sociais, pela empresa contratada para realizar o evento.

Segundo o portal Metrópoles, Maria Amélia e o cirurgião plástico Horácio Cellette Gomes já são casados há 24 anos, mas oficializaram a união para realizar o último sonho de Tarcísio Meira, padrasto dela.

Tarcísio Meira

O ator Tarcísio Meira morreu, aos 85 anos, no último 2 de agosto último, vítima de covid-19. Ele e a esposa, Glória Menezes, estavam internados no hospital Albert Einstein, em São Paulo, quando foram diagnosticados com a doença.

Tarcísio precisou ser intubado enquanto Glória apresentava apenas sintomas leves.

