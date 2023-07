Globo libera Ana Maria Braga para participar de especial da Record

A TV Globo liberou a apresentadora Ana Maria Braga para dar o depoimento em um programa especial que vai celebrar os 70 anos da RecordTV.

A artista voltará à sede da emissora, onde ela trabalhou até os anos 1990, na próxima terça-feira (25), para participar do quadro “Record 70 Anos: Uma História Espetacular”, do programa “Domingo Espetacular”, e relembrará sua trajetória no “Note e Anote”, de 1993 a 1999.

A data que o especial será exibido ainda não foi divulgada, mas deve acontecer próximo ao aniversário da Record, em 27 de setembro.

Outros famosos que já passaram pela emissora, como Eliana, Ratinho e Raul Gil, do SBT, também vão aparecer na concorrente com depoimentos.