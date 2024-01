Gisele Bündchen lamenta morte da mãe: 'Você foi um anjo na terra'

Gisele Bündchen falou pela primeira vez sobre a morte da mãe em post nas redes sociais, nesta terça-feira (30). Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen estava internada em um hospital em Porto Alegre, tratando um câncer, e faleceu no último domingo (28).

"Mãezinha amada, dói saber que não poderei mais te abraçar, mas sei que você sempre estará nos cuidando. Você foi um anjo na terra, sempre ajudando todos ao seu redor. Sou muito grata por ser sua filha e por ter aprendido com você. Obrigada por ser o melhor exemplo de amor, força, compaixão, coragem e graça", escreveu a modelo.

Gisele ainda disse que sempre irá guardar as memórias compartilhadas. "Viverei pelos valores que você me ensinou. Você viverá para sempre através das muitas vidas que tocou", completou.

A supermodelo brasileira possui cinco irmãs, que são suas melhores amigas. "Seu amor sempre nos guiará. Te verei em meus sonhos. Te amo", concluiu.

Na publicação, famosos também prestaram solidariedade a família de Gisele. "Meus sentimentos. Sempre achei o olhar da sua mãe muito lindo. Que Deus te cubra de paz e amor nesse momento. Um beijo carinhoso", escreveu Carolina Dieckmann. "Um beijo cheio de carinho", comentou Regina Case. "Um beijo carinhoso pra você e pra toda sua família", desejou Marisa Monte.

Morte da mãe de Gisele

Vânia morreu no último domingo (28), em decorrência de um câncer. Ela estava internada por dois dias no no Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha.

Vânia era bancária aposentada do Banco do Brasil. Casada com Valdir Bündchen, professor universitário, Vânia teve seis filhas: Gisele, Patrícia (gêmea de Gisele), Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.