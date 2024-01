Após diagnóstico de leucemia, Fabiana Justus diz que cabelos já estão caindo

A influenciadora digital Fabiana Justus contou nesta terça-feira (30) que seus cabelos já estão caindo devido ao tratamento de câncer. “Fazendo selfie enquanto ainda tenho meu cabelinho. Que já tá caindo sem parar”, escreveu ela na legenda de uma imagem publicada nos Stories.

A filha do empresário Roberto Justus contou publicamente no último dia 25 de janeiro ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Desde então, a influenciadora tem compartilhado com os seguidores os bastidores de seu tratamento em um hospital em São Paulo.

Fabiana também mostrou hoje seu café da manhã. Ela comeu um pão na chapa e ovos mexidos. “Pão na chapa cai bem. Agora tentando adicionar uma proteína com o ovo mexido”.

Fabi é mãe de Luigi, de 5 meses, e das gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, fruto do casamento com o empresário Bruna D’ancona. Apesar de ser filha de Justus, ela tem uma carreira consolidada nas redes sociais como influenciadora, e é muito querida pelo seu público.