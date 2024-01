Qual o final de Olavo em 'Paraíso Tropical'? Relembre o que acontece na novela

Olavo, personagem interpretado por Wagner Moura em 'Paraíso Tropical', morre em uma troca de tiros com o meio-irmão, Ivan (Bruno Gagliasso), após o rapaz descobrir ser filho de Antenor (Tony Ramos).

O "fim" do vilão começa quando ele passa a desviar dinheiro do Grupo Cavalcanti para acusar Daniel (Fábio Assunção) de corrupção e quando, com inveja de Ivan (que descobre ser filho de Antenor), ele começa a planejar matar o rapaz, a mãe e o presidente da empresa para se apossar da herança da família.

É num dos desvios de dinheiro que Olavo se envolve em uma perseguição e, junto a Jáder (Chico Diaz), ele tenta roubar o hard drive de um cibercafé, onde estaria gravada uma operação ilegal. No entanto, ele é flagrado por policiais e tenta fugir. Jáder morre ao ser atingido por um disparo. Já Olavo, mesmo baleado no braço, consegue escapar.

O vilão chega à casa de sua mãe, Marion (Vera Holtz), depois de ser perseguido, também, por Daniel, e se esconde dentro de um dos armários. No entanto, o cerco se fecha quando ele faz Ivan de refém e o jovem é resgatado por Antenor, que revela ser seu verdadeiro pai.

Atordoado com a descoberta, Ivan toma a arma de Daniel e atira em Olavo, que devolve o disparo. Ambos morrem.

Veja também

Bebel é presa

Bebel (Camila Pitanga), par romântico de Olavo na trama, é presa nos capítulos finais do folhetim. Ela até tenta fugir da Polícia, mas cai durante uma perseguição e perde o bebê que esperava do vilão.

No entanto, depois de um tempo, a mulher sairá da cadeia e passará a morar em Brasília com um político poderoso. Ela aparecerá ostentando luxo, coberta por joias e casacos de pele, durante uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga seu atual marido por corrupção.