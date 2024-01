Fabiana Justus recebe visita dos filhos durante internação para tratar câncer: 'Coração quentinho'

Internada para tratar um quadro de leucemia mieloide aguda, Fabiana Justus recebeu a visita dos filhos no hospital, nessa segunda-feira (29). O encontro emocionante foi compartilhado pela influenciadora nas redes sociais, e derreteu amigos e familiares.

Veja também

Na publicação, a filha de Roberto Justus aparece com o marido, Bruno D’Ancona, ao lado das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos, em volta de uma mesa com jogos, e embalando o caçula Luigi, de 5 meses. De acordo com a influenciadora, a visita ajudou a diminuir um pouco da saudade dos herdeiros.

“Hoje meus médicos me deram o presente de poder ver meus filhos! A pior parte de tudo isso é ter que ficar longe deles, e a cabeça é muito importante nesse momento. Foi na hora certa, porque a saudade não estava mais suportável! Nem sei descrever os meus sentimentos de hoje direito. É um mix de extrema felicidade de estar com eles com extrema tristeza de ter que dar tchau por mais um tempo”, escreveu ela.

Fabiana ainda revelou como aproveitou o dia com os filhos: “Estou emocionalmente esgotada, mas com o coração quentinho. Tive meu momento com o Luigi de manhã, dei mamá na mamadeira pela primeira vez, brinquei, e à tarde, com as meninas, jogamos, pintamos e conversamos. Graças a Deus, conseguimos deixar o ambiente leve para eles!”.

Por fim, a influenciadora se mostrou determinada a enfrentar o tratamento. “Agora, bora continuar essa batalha! Por eles! Pra eles! Por nós! Por essa família que eu TANTO AMO!”, declarou.

MENSAGENS DE APOIO

Os registros emocionaram amigos e familiares da herdeira de Robertos Justus, que encheram os comentários da publicação com mensagens carinhosas. “Que alegria, filha, estar com seus filhos te enchendo de amor. Que maravilha, aquece o coração! Te amo”, declarou Sacha Chryzman, mãe de Fabiana.

A influenciadora Jade Seba também deixou um comentário na postagem, identificando-se com a situação: “Eu te entendo. A primeira vez que vi o Zion (filho de Jade) quando fiquei internada foi um dos melhores e piores dias da minha vida. É um mix de sentimentos inexplicável! Você é forte e corajosa, Fabi, Deus tá contigo nessa”.

“Quanto amor! O melhor combustível para uma mãe lutar”, comentou Ana Hickmann, na publicação. Já a apresentadora Ticiane Pinheiro, ex-esposa de Roberto Justus, escreveu: “Ai, que lindos. Amo muito vocês!”.