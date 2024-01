Mamma Bruschetta é internada em hospital de SP pela segunda vez no mês

A apresentadora Mamma Bruschetta, 74 anos, foi internada após sentir "falta de ar e pressão baixa" nesta segunda-feira (29). Ela foi encaminhada ao Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Conforme o Uol, essa é a segunda internação em janeiro.

"Ela estava com pressão baixa e um pouco de falta de ar e preferimos levá-la para avaliar do que se tratava", detalhou a assessoria da famosa à Splash. Na unidade de saúde Mamma, colunista do "Melhor da Tarde" (Band), realizou alguns exames e está aguardando os resultados para compreender as causas dos sintomas.

Segunda internação em janeiro

A primeira internação ocorreu no dia 9 de janeiro, quando deu entrada no hospital. Ao todo, Mamma ficou por nove dias, passando uma temporada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Ela recebeu alta no dia 18.

Ao voltar para casa, a apresentadora buscou tranquilizar os fãs. "Já recebi alta, estou saindo para a minha casa completamente sã e vou continuar meus tratamentos em casa. Estou ótima. Quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luiz, que me trataram tão bem", afirmou.