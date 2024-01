Morrissey, ex-The Smiths, cancela turnê na América Latina por exaustão física

O cantor Morrissey, ex-The Smiths, anunciou o cancelamento da sua turnê de 40 anos de carreira na América Latina, incluindo datas em São Paulo e Brasília, por "exaustão física". A informação foi divulgada nas redes sociais pela Free Pass Entretenimento, responsável pelas apresentações brasileiras, no último sábado (7).

"Lamentamos informar que, por motivos alheios à Free Pass e à Onstage, os shows do artista Morrissey programados para acontecer no dia 22 de fevereiro no Espaço Unimed em São Paulo, e no dia 24 de fevereiro em Brasília, no Opera Hall, foram cancelados, assim como todas as outras datas agendadas para América Latina", informou a produtora.

A empresa ainda reproduziu uma nota de Donnie Knutson, produtor de Morrissey, para explicar que o artista ficará sob repouso na Suíça. "Morrissey está sob supervisão médica devido à exaustão física. Foi ordenado que descanse por duas semanas e ele permanecerá em Zurique", diz nota.

A Free Pass informou aos fãs que publicará em breve informações sobre reembolso: "Desde já agradecemos a compreensão do público".

Turnê comemorativa

A turnê de 40 anos do ex-vocalista do The Smiths pela América Latina foi anunciada em setembro de 2023. O cantor passaria por México, Peru, Colômbia, Argentina e Brasil entre 3 e 24 de fevereiro.