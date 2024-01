Filho de Chico Anysio, Nizo Neto pede emprego em rede social: 'Não vou desistir'

Nizo Neto, filho do humorista Chico Anysio (1931–2012), relatou, neste domingo (28), nas redes sociais, que está em busca de emprego. O ator de 59 anos contou ainda que quer investir na carreira de mestre de cerimônia.

"Se você trabalhar ou se você conhece alguém que trabalhe em alguma empresa que esteja para fazer algum evento, encaminha esse vídeo, manda um e-mail, manda um direct, manda um sinal de fumaça que seja. Porque vou te falar: eu não vou desistir", disse.

Em vídeo, Nizo também contou que se mudou para São Paulo buscando estabilidade. "Minha ideia aqui é entrar para o ramo corporativo para trabalhar como mestre de cerimônia, apresentador de evento, mediação de debates em geral", continuou.

O filho do Chico Anysio também revelou as dificuldades que enfrenta para entrar no novo mercado, mesmo já possuindo algum tipo de experiência. "Apresentei eventos para construtoras e empresas, tenho mandado muito direct e muito e-mail para várias empresas, não sei se esse é um mercado muito fechado. Mas uma coisa que sei é que não anda", refletiu.

À revista Quem, o profissional contou que o vídeo trouxe bons resultados.

"Tive muita gente apoiando e alguns retornos de pessoas pedindo orçamento. Mas é aquela coisa: esse é um nicho que quero entrar. Estou fazendo teatro, dublagem, estou tendo uma vida profissional normal", pontuou.