Fabiana Justus se emociona ao saber que não poderá amamentar filho devido à leucemia

A influencer Fabiana Justus, uma das filhas do empresário Roberto Justus, compartilhou, neste sábado (27), mais um pouco sobre o processo de diagnóstico de leucemia mieloide aguda, descoberta neste mês de janeiro. "Esse foi o dia que eu soube exatamente o que eu tinha", narrou ela em publicação no Instagram.

O dia em que descobriu a doença foi o mesmo em que foi avisada de que não poderia mais amamentar o filho caçula, Luigi, de apenas 5 meses. No vídeo, ela aparece abraçada ao pequeno e chorando ao saber que teria que parar de amamentar.

"Foram 5 meses de amamentação exclusiva... 5 meses do nosso momentinho mais delicioso juntos! Mas sei também do privilégio que eu tive de poder amamentar meu bebê... sou grata por isso!", descreveu a influencer.

Ela ressaltou ainda que a força dela para esse momento tem vindo principalmente dos filhos - além de Luigi, Fabiana Justus é mãe das gêmeas Chiara e Siena, de quatro anos. "Esse amor é o que me move! O amor dos meus 3 filhos esperando por mim", disse.

A influencer recebeu o diagnóstico de leucemia nesta semana e prossegue internada para tratamento na cidade de São Paulo. Na sexta-feira (26), ela havia publicado um vídeo dançando, no quarto do hospital, com o marido, o empresário Bruno Levi D'Ancona, ao som a música "Pra melhorar", na voz de Marisa Monte.

O empresário Roberto Justus mandou mensagem de otimismo para a filha depois do diagnóstico. Ele, por enquanto, não foi visitar Fabiana Justus por recomendação médica, que determinou que a influencer precisa ficar isolada.

"Meu amor! Vai dar tudo certo! Você é guerreira! Todos estamos te mandando muita energia positiva! Não posso estar aí com você fisicamente pelas razões que você explicou, mas estou sempre ao seu lado!", escreveu o empresário nas redes sociais.