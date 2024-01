Ator de Peaky Blinders, Paul Anderson é condenado por uso de drogas e culpa fãs da série

Paul Anderson, de 48 anos, astro da série britânica 'Peaky Blinders', foi condenado no Reino Unido a pagar uma multa de cerca de R$ 8,4 mil por posse e uso de crack, anfetamina e medicamentos controlados.

De acordo com o jornal The Independent, o ator foi preso em flagrante no último dia 26 de dezembro, em um pub de Londres, após o gerente do estabelecimento encontrar resíduos de substâncias ilícitas em um banheiro recém-usado por ele e acionar a Polícia.

Legenda: Paul Anderson participa da série britânica 'Peaky Blinders' Foto: Reprodução

A situação do ator colocou em risco as filmagens do longa-metragem derivado da série, que está em andamento. No entanto, segundo a revista Monet, da Globo, executivos do grupo BBC, responsáveis pelo filme, ainda não se pronunciaram em público sobre o assunto.

Advogados culpam fãs

Representantes legais de Anderson culpam fãs da série 'Peaky Blinders' pela prisão e posterior condenação do ator. De acordo com os advogados, o artista foi reconhecido por fãs que o "presentearam" com as substâncias ilegais. "Ele foi reconhecido e tentou agradar a essas pessoas", disseram.

Além disso, os juristas comentaram que o ator não deveria ter assumido a culpa na prisão em flagrante e que ele se encontrou em "uma posição infeliz". "Deveria ter tido a força para dizer não", afirmaram.

Além de 'Peaky Blinders', Anderson também atuou em filmes como 'O Regresso' (2015) e 'Robin Hood: A Origem' (2018).