Modelo acusa ex-BBB Antonio Rafaski de abuso sexual

A modelo Janaina Ana da Silva, de 28 anos, acusou o ex-BBB Antonio Rafaski, participante do BBB 17, de abuso sexual. Ela publicou o relato no Instagram, nessa segunda-feira (29), e explicou que o episódio aconteceu no dia 2 de dezembro de 2022. “Não denunciei antes, pois precisei de tempo para entender o que havia acontecido com ajuda psicológica, e coragem. Pois não é fácil denunciar alguém”, explicou ela.

Conforme Janaina, ela e uma amiga foram à casa de um amigo de Antonio, e o ex-BBB a levou para o quarto e tentou fazer sexo à força com a modelo.

“Eu me nego, e falo que não iria acontecer nada. Que não queria, e não iria ter relação sexual com ele. E foi aí que comecei a ver a mudança nas expressões dele. Antonio começou a puxar minha roupa com força para eu tirar. Eu sempre falava que não queria, e ele continuava. Ele estava tão fora de controle ao ponto de rasgar a minha calcinha para eu tirar. Super grosso e estúpido. Com medo, eu o chamava de louco e pedia para ele parar, querendo me levantar da cama. Ele dava risada, me pedia desculpas, falava para eu relaxar e que eu nunca iria conhecer alguém como ele. Que ele era muito intenso, único e continuava rindo”, diz ela no relato.

“Até que ele veio fazer carinho no meu cabelo, no meu rosto e do nada enfia dois dedos na minha boca com toda a força, quase me fez vomitar deitada. Eu queria levantar novamente, e ele me prendia com o peso do corpo, com as pernas, e dizia que estava tudo bem… Era como se aquela situação de medo, desse prazer a ele. Ainda na cama, ele tenta me penetrar, mas eu me neguei e ele enfiou dois dedos super forte na minha vagina, com a intenção de machucar, e machucou. Quando consegui sair debaixo dele, levantei, fui colocando minha roupa e saí do quarto rápido”, publicou ainda Janaina.

A modelo ainda cita no post, a dificuldade em conseguir uma medida protetiva contra Antonio, mesmo após ter feito duas denúncias.

Após a acusação, Antonio limitou os comentários de suas publicações no Instagram. Ao Gshow, o ex-BBB diz ter provas que é inocente. “Denúncia infundada, tenho todas as provas – a situação é totalmente inversa, vou esclarecer ainda hoje”, afirmou.

Antonio participou do “BBB 17” com o irmão gêmeo, Manoel Rafaski.