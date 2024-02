Gisele Bündchen e Joaquim Valente 'estão profundamente apaixonados', diz revista

Os rumores sobre a existência de um romance entre a modelo brasileira Gisele Bündchen e seu instrutor de jiu-jitsu, o atleta também brasileiro Joaquim Valente, não são novos, mas, nessa quarta-feira (14), o suposto casal teria sido flagrado se beijando, em Miami. Nesse dia, os Estados Unidos, e outros países, celebram o Valentine's Day — data equivalente ao Dia dos Namorados, no Brasil.

Segundo relatou uma fonte à revista americana PageSix, os dois "estão profundamente apaixonados" e saem juntos regularmente.

Os primeiros boatos de um romance entre os dois surgiu em novembro de 2022, logo após o fim do casamento da modelo com o jogador Tom Brady. Em março do ano seguinte, em entrevista à Vanity Fair, ela negou que estivesse se relacionando com o atleta. Na época, destacou que possuía uma amizade com Joaquim.

"Ele é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio. É tão bom ter esse tipo de energia, ter meus filhos perto desse tipo de energia", disse à revista em 2023.

Nesses quase dois anos, os dois foram constantemente vistos juntos, inclusive, viajaram à Costa Rica e ao Brasil.

No entanto, outra fonte destacou à PageSix que o envolvimento entre os dois ainda está no início e uma conversa sobre "amor" seria prematura. “[Eles estão] se vendo discretamente desde o verão”, detalhou.

Outra fonte disse à revista que eles estão supostamente juntos há pelo menos um ano, acrescentando que o casal foi visto saindo da casa um do outro e passeando com o cachorro da modelo.

Até a publicação desta matéria, nem o atleta e nem a modelo se pronunciaram sobre a informação.