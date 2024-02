Mamma Bruschetta segue internada em hospital de SP e sem previsão de alta

A atriz e apresentadora Mamma Bruschetta, 74 anos, segue internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (15), a comunicadora está estável e consciente, mas ainda não tem previsão de alta hospitalar.

“[A paciente está] sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. A paciente segue em processo de reabilitação e realizando exames complementares”, ressaltou o comunicado publicado nas redes sociais da colunista do programa "Melhor da Tarde" (Band).

Mamma Bruschetta está internada desde o dia 29 de janeiro, quando foi encaminhada à unidade de saúde por apresentar pressão baixa e falta de ar. Desde então, ela passa por tratamento e realiza exames para compreender as causas dos sintomas.

DUAS INTERNAÇÕES EM JANEIRO

A primeira internação de Mamma Bruschetta ocorreu no dia 9 de janeiro, quando deu entrada no hospital paulista. Ao todo, Mamma ficou por nove dias, passando uma temporada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade. Ela recebeu alta no dia 18.

Ao voltar para casa, a apresentadora buscou tranquilizar os fãs. "Já recebi alta, estou saindo para a minha casa completamente sã e vou continuar meus tratamentos em casa. Estou ótima. Quero agradecer aos médicos e funcionários do Hospital São Luiz, que me trataram tão bem", afirmou.