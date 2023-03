Gisele Bündchen nega affairs com instrutor de jiu-jitsu e magnata e fala sobre divórcio com Brady

Gisele Bündchen, 42, é a capa da revista Vanity Fair de abril. Fotografada por Lachlan Bailey, a modelo brasileira concedeu uma entrevista exclusiva à publicação norte-americana e falou sobre a separação de Tom Brady, com quem tem dois filhos — Benjamin, 13, e Vivian, 12 — e sobre os rumores de affairs com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente e com o magnata Joffrey Soffer, amigo de Tom.

À Vanity Fair, Gisele desabafou que a separação foi "como uma morte e um renascimento" ao mesmo tempo. "É difícil porque você imagina que sua vida ia ser de um jeito, e você fez tudo que podia. Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso. [...] Estou muito grata por ter feito isso. Você dá tudo o que tem para alcançar seu sonho. Você dá 100% de si mesmo, e é doloroso quando não acaba do jeito que você esperava e trabalhou, mas você só pode fazer a sua parte", contou a gaúcha, que disse hoje já não crer em contos de fada.

"Ninguém virá salvar você. Nunca dê seu poder a ninguém. Esta é a sua vida. Este é o seu filme", aconselhou a modelo.

'Queríamos coisas diferentes'

Gisele compartilhou ainda que o casamento não acabou da noite para o dia, desmentindo os boatos de que o término teria sido motivado apenas pela decisão de Tom de voltar ao futebol americano após anunciar a aposentadoria.

"Isso leva anos para acontecer. [...] Quando eu tinha 26 anos e ele 29, nos conhecemos, queríamos uma família, queríamos coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que só queríamos coisas diferentes e agora temos uma escolha a fazer. Isso não significa que você não ame a pessoa. Significa apenas que, para você ser autêntico e realmente viver a vida que deseja, precisa ter alguém que possa encontrá-lo no meio, certo? É uma dança. É um equilíbrio", analisou a modelo. "Me transformaram em alguém que é contra o futebol", criticou.

Legenda: Gisele e Tom terminaram o casamento em 2022. Foto: Reprodução/Instagram

Ela também garantiu que mantém um bom relacionamento com o ex. “Não estamos jogando um contra o outro. Somos uma equipe, e isso é lindo. Olho para trás e não me arrependo", garantiu.

Modelo negou affairs

A brasileira também aproveitou a oportunidade para negar que esteja se relacionando com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, com quem tem sido fotografada, e com o magnata Joffrey Soffer, amigo do ex-marido.

Ela ressaltou a relação de amizade que possui com Joaquim. "Acho que, neste momento, infelizmente, porque sou divorciada, tenho certeza de que eles vão tentar me ligar para qualquer coisa. Sou muito grata por conhecê-los todos [Joaquim e seus irmãos], porque não só me ajudaram e ajudaram meus filhos, mas também se tornaram grandes amigos, principalmente Joaquim", disse a gaúcha.

"Ele é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio. É tão bom ter esse tipo de energia, ter meus filhos perto desse tipo de energia", acrescentou, alertando que os tabloides têm "criado histórias falsas" sobre ela desde o início do processo de divórcio.

Sobre Joffrey Soffer, Gisele disse que não o vê há mais de seis meses e foi taxativa: "Não tenho nenhuma relação com ele, de forma alguma. [...] Ele é amigo de Tom, não meu amigo. Eu não estaria com o amigo dele".

Sonhos profissionais

Gisele revelou ainda ter planos profissionais e que gostaria de interpretar uma super-heroína no cinema — a modelo já fez pontas em "O Diabo Veste Prada" (2006) e "Táxi" (2004).

"Não quero ser limitada. Quero abrir minhas asas e voar. [...] Quando você ama alguém, você não o coloca em uma prisão e diz: 'Você tem que viver esta vida'. Você os liberta para serem quem são, e se você quiser voar na mesma direção, isso é incrível", destacou.