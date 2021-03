Gil conta à Sarah que pode indicar Rodolffo ao paredão neste domingo (21) do BBB 21

A formação do paredão neste domingo (21) no Big Brother Brasil pode ter um elemento surpreendente para quem acompanha o programa. Na manhã de hoje, o líder Gilberto conversou com Sarah e reconheceu a possibilidade de indicar Rodolffo. Gil, agora, estaria entre mandar o cantor sertanejo ou Arthur ao paredão.

"Não quero mandar ele (Rodolfo), mas sabe quando algo grita no ouvido para fazer uma coisa? Está gritando, berrando: 'manda Rodolffo, manda Rodolffo, porque essa é a forma que você tem para corrigir alguns erros'. Não sei, é muito estranho. É uma voz na minha cabeça, a intuição. Está berrando no meu ouvido. Eu falei com o Fiuk ontem e ele disse que iria no Rodolffo ou no Arthur", disse Gil para Sarah em uma conversa entre os dois no quarto do líder.

A outra possibilidade seria colocar Arthur direto no paredão pela indicação do líder. O economista e o professor de crossfit já vinham se indicando como rivais no programa há algumas semanas. Mas Gil não quer indicar Arthur porque o brother já foi muitas vezes ao paredão.

E a indicação de Rodolffo não pareceu chocar Sarah, que é constantemente vista discutindo estratégias de jogo e opções de voto com o cantor sertanejo. Para Sarah, indicar Rodolffo poderia dar um choque nele e ensinar uma lição.

"Posso dizer uma coisa? Para ele vai ser bem feito porque ele menospreza muito algumas atitudes. Vai ser um tapa na cara de dizer: 'ô, não sou bobo, não'. Eu amo o Rodolffo, mas já tem um tempo já que é isso que você falou", disse Sarah.