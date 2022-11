Gabriela Pugliesi dá à luz seu primeiro filho com Túlio Dek

A influenciadora Gabriela Pugliesi deu à luz seu primeiro filho com o rapper e artista plástico Túlio Dek, nesta quarta-feira (2). O menino, chamado Lion, nasceu às 11h50.

Gabriela compartilhou imagens do filho nos stories de sua conta no Instagram. "Tô exausta. Não dormi nada ainda desde ontem, mas tô muito feliz", disse. Ela também agradeceu a todas as mensagens de carinho que recebeu.

Túlio também compartilhou um registro com o filho sem suas redes sociais. Ele publicou nos stories uma foto abraçada com o recém-nascido e a legenda 'Lion King', referindo-se ao nome do bebê e ao filme da Disney 'O Rei Leão'. Ele utilizou uma das músicas da trilha sonora da animação.

A influenciadora anunciou a gravidez em maio deste ano. Ela e Túlio estão juntos desde maio de 2021.

Na publicação de anúncio, Pugliesi revelou que o desejo de engravidar era antigo, e que já chegou a realizar diversos tratamentos para conseguir a primeira gestação, mas não teve sucesso. Dessa vez, a influenciadora explicou que não fez procedimentos médicos e o teste positivo aconteceu naturalmente.

"Foi uma fase muito pesada para mim, porque não dividia isso com a minha família, tive que lidar com muita coisa sozinha. E mais um turbilhão de emoções dos hormônios (...). Eu sempre renasci das cinzas, mas isso nem nos meus melhores sonhos, imaginava que aconteceria comigo", relatou.