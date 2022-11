Morre dublador Antônio Moreno, que fazia voz de Morgan Freeman, aos 76 anos

O ator, dublador e locutor brasileiro Antônio Moreno, responsável por dublagens famosas como Morgan Freeman e Steven Seagal, morreu nessa terça-feira (1º), aos 76 anos.

VEJA ALGUMAS DUBLAGENS FAMOSAS DE MORENO:

Moreno teve uma carreira extensa na dublagem brasileira, sendo a voz de grandes animes veiculados no país. Entre os papéis importantes da carreira dele estão Sorento de Sirene em 'Os Cavaleiros do Zodíaco', Bison em 'Street Fighter' e Barba Branca na dublagem atual de 'One Piece'.

Além disso, ele, que começou a carreira em 1970, foi a voz nacional de atores como Liam Neeson, Charles Bronson, Steven Seagal e Morgan Freeman.

Até então, o motivo da morte do dublador não foi revelado, mas diversos fãs lamentaram o ocorrido nas redes sociais.