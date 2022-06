Gabi Martins diz que se arrependeu de procedimentos estéticos após receber críticas

A cantora Gabi Martins, de 25 anos, revelou que se arrependeu de realizar alguns procedimentos estéticos, após receber críticas negativas sobre as mudanças no visual.

"Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização [facial], queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco", declarou, em entrevista ao programa 'Sensacional', da RedeTV!.

A artista disse que, inicialmente, as mudanças a agradaram, mas ao receber comentários de desaprovação por parte público, mudou de opinião. "Senti que poderia ter feito menos. As pessoas começaram a falar e eu, vendo aquilo, pensei: 'Não devia ter feito isso, não'", detalhou. "Tudo o que fiz foi porque realmente queria", justificou em entrevista à apresentadora Daniela Albuquerque.

Após as críticas, Gabi explicou que iniciou um processo de reversão das intervenções. "Coloquei para retirar. Depois foi saindo [naturalmente], mas faz um tempo que não faço. Esses [procedimentos] eu me arrependi", explicou.

Cobranças e BBB

Na ocasião, ela ainda revelou que a insatisfação com a própria aparência aumentou quando recebeu o diagnóstico de depressão. "Meu antigo empresário me cobrava: 'Você está gorda, está magra'. Ele me pressionava muito. Fui me diminuindo e distorcendo a realidade para fazer as coisas darem certo do jeito dele e acabei entrando em depressão", relembrou.

"Então entrei no Big Brother e, naquele momento, a aparência não era importante para mim. Depois disso fui me aceitando, vivendo de outra forma, passei a não me cobrar tanto e me amar mais", esclareceu.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn