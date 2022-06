Felipe Neto recebe conselho de Boninho após discussão com Leifert: "segue a vida e esquece isso"

Durante live realizada nesta terça-feira (7), Felipe Neto colocou um ponto-final em sua discussão com Tiago Leifert e se pronunciou sobre alguns boatos. O Youtuber ainda rejeitou o status de "caça-polêmicas" e recebeu conselho de Boninho: "Segue a vida e esquece isso". As informações são do Uol.

Neto explicou que a live tinha o intuito de desmentir algumas afirmações sobre sua personalidade vinculadas por internautas. Além disso, o empresário aproveitou para justificar seu engajamento na política brasileira.

"A gente está nessa reta final de ano eleitoral, então qualquer posição hoje em dia é repercutida. Todo mundo quer postar sobre isso, seja na imprensa ou em qualquer outro lugar", disse.

Neto disse ainda que muitas pessoas criam uma interpretação errada de quem ele é, devido às manchetes relacionadas ao seu nome, "Fica essa imagem absurda de que eu busco treta e polêmica para aparecer, ter audiência e visibilidade. É uma visão tão deturpada do que eu faço".

"O problema é que muita gente não conhece o meu trabalho e acha que me conhece por site de fofoca. Mas se quiser saber sobre o meu trabalho, vai no meu site no YouTube e veja".

Discussão com Leifert

Sobre a briga com Tiago Leifert, Neto afirmou que não pretende fomentar ainda mais a discussão e negou ser uma pessoa que impõe sua opinião. "As pessoas não param para analisar a situação, acreditam nessa lorota e passam para frente. Então, eu fico quatro anos lutando contra esse regime fascista e eu fico como o cara autoritário".

Na última segunda-feira (6), Leifert havia chamado Felipe Neto de "inferior" em uma live sobre a Seleção Brasileira. Em resposta, o youtuber usou uma série de tuítes para criticar o apresentador, citando que seria um elogio ouvir esse tipo de comentário.

Já em outra ocasião, o apresentador declarou preferir não escolher entre Lula e Bolsonaro nas eleições para presidente do Brasil. Por conta disso, Felipe Neto defendeu que a posição de votar nulo representa um discurso da elite, definindo como um "nojo".

Por sua vez o diretor da Globo J. B. de Oliveira, o Boninho, tentou apaziguar a briga entre o youtuber e Tiago Leifert. "Segue a vida e esquece isso", comentou.