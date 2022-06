Continuação de 'Coringa' é confirmada por diretor Todd Phillips; filme terá Joaquin Phoenix

Para a alegria dos fãs, a continuação do filme "Coringa", de 2019, foi confirmada pelo diretor Todd Phillips nesta terça-feira (7). O novo longa deve se chamar "Joker: Folie à Deux" — "Coringa: Loucura a dois", em tradução livre.

A novidade foi divulgada pelo cineasta em publicação no Instagram. Dentre as imagens publicadas, o protagonista, Joaquin Phoenix, aparece lendo o roteiro escrito por Phillips e Scott Silver, autores da história do primeiro filme.

Veja a foto:

Foto: Reprodução/Instagram

O primeiro filme, lançado em 2019, foi um sucesso comercial, com bilheteria de mais US$ 1 bilhão, e de crítica. A produção recebeu dois Oscars, entre eles o de melhor ator para Phoenix.