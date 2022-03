Em nova cena deletada do filme The Batman, dirigido por Matt Reeves, o Homem-Morcego de Robert Pattinson interage com o Coringa de Barry Keoghan. O momento entre eles ocorre na sala de visitas de Arkham, sendo possível ver o visual completo do palhaço.

Na nova cena, o herói do filme visita o Palhaço do Crime buscando ajuda. Batman tentava entender a linha de raciocínio do Charada, que enviava mensagens codificadas para ele nas cenas de crime.

A nova versão do filme só mostra a figura do Coringa no final. Na cena, os dois trocam breves palavras com o Charada em cela de Arkham.

De acordo com o portal Omelete, o trecho foi revelado através do site Rata Alada, responsável por soltar material exclusivo para os internautas resolverem perguntas do Charada (Paul Dano). O portal integra a campanha viral do filme.

A estreia do longa ocorreu no dia 4 de março, e o filme segue em cartaz nas salas de cinema do Brasil, devendo chegar ao streaming HBO Max no dia 17 de abril.

Elenco do filme

Batman: Robert Pattinson

Robert Pattinson Selina Kyle/Mulher-Gato: Zoë Kravitz

Zoë Kravitz Alfred: Andy Serkis

Andy Serkis Comissário Gordon: Jeffrey Wright

Jeffrey Wright Pinguim: Colin Farrell

Colin Farrell Charada: Paul Dano

Vilões do novo filme do Batman

Dirigido por Matt Reeves (dos recentes "Planeta dos Macacos"), "The Batman" terá uma versão mais jovem do personagem. Ele estará às voltas com pelo menos três vilões clássicos dos quadrinhos: Charada (Paul Dano), Pinguim (Colin Farrell) e Mulher-Gato (Zoë Kravitz).

O trailer da vez carrega nas cenas de ação, ausentes nas prévias anteriores do filme, e explora os personagens de Farrell e Kravitz, mas esconde o jogo em relação ao principal antagonista do filme.