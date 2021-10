Novo Batman, com Robert Pattinson, tem trailer divulgado no DC Fandome

Uma das grandes expectativas do DC Fandome era em torno do novo trailer de "The Batman", a adaptação das histórias do Homem-Morcego, desta vez com o ator Robert Pattinson sob o manto. O evento, realizado neste sábado (16), para divulgar prévias dos futuros lançamentos audiovisuais e de games do universo DC, foi rico em bons momentos, como o trailer de The Flash. Mas foi mesmo o morcegão quem roubou a cena.

Confira o trailer de 'The Batman':

Batman é uma das minas de ouro da DC. Teve dois grandes filmes dirigidos por Tim Burton, há mais de 30 anos; e uma trilogia de sucesso comandada por Christopher Nolan. Seu intérprete mais recente nos cinemas foi Ben Affleck. Sem ter convencido no papel, o ator havia ganhado a confiança da Warner para comandar o novo filme solo do personagem. Por sorte, uma série de contratempos o colocou fora do jogo.

Vilões do novo filme do Batman

Dirigido por Matt Reeves (dos recentes "Planeta dos Macacos"), "The Batman" terá uma versão mais jovem do personagem. Ele estará às voltas com pelo menos três vilões clássicos dos quadrinhos: Charada (Paul Dano), Pinguim (Colin Farrell) e Mulher-Gato (Zoë Kravitz). O trailer da vez carrega nas cenas de ação, ausentes nas prévias anteriores do filme, e explora os personagens de Farrell e Kravitz, mas esconde o jogo em relação ao principal antagonista do filme.

A nova aventura do Cavaleiro das Trevas estreia nos cinemas em 4 de março de 2022.