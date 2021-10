Trailer de The Flash, protagonizado por Ezra Miller, é revelado no DC FanDome; assista

O primeiro teaser do filme The Flash, protagonizado por Ezra Miller, foi divulgado neste sábado (16) pela Warner Bros. A prévia foi liberada durante o DC FanDome, evento on-line que reúne novidades sobre os próximos projetos do estúdio.

Assista o primeiro teaser do filme The Flash

Conforme o site Adoro Cinema, a trama deve se basear no arco "Flashpoint" ("Ponto de Ignição") das HQs, que aborda uma linha do tempo alternativa, na qual Barry Allen, o Flash, visita vários universos e encontra várias figuras icônicas da DC em diversos papéis.

Com direção de Andy Muschietti (It - A Coisa), o filme explorará não apenas o Multiverso — uma viagem no tempo, e numa versão distinta do Flashpoint, será realçada. O longa-metragem tem previsão de estreia nos cinemas para 4 de novembro de 2022.

Detalhes da trama

Na história original do Flashpoint, Barry Allen corre contra o tempo para impedir o assassinato de sua mãe. A ação, contudo, causa uma ondulação no tempo — e tudo muda para pior.

Assim, Bruce Wayne morre no lugar dos pais; o casulo do Superman bate em Metrópolis, causando a morte de milhares de pessoas; e Barry deixa de ser o Flash.

No novo mundo, Barry crê que o ocorrido foi provocado por Flash Reverso, o que muda após o vilão restaurar a memória do herói.

Embora não tenham sido divulgados muitos detalhes sobre a trama, uma surpresa chamou atenção: a aparição de Michael Keaton como Batman, que ajudará o personagem de Ezra Miller.

O astro de Birdman já encarnou o Homem-Morcego outras duas vezes: em Batman (1989) e Batman - O Retorno (1992), ambos dirigidos por Tim Burton. No entanto, Thomas Wayne não aparecerá em um papel coadjuvante.

Elenco

Segundo o site TecMundo, além de Miller e Keaton, a película conta, também, com os atores Ben Affleck (também na pele de Bruce Wayne/Batman), Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdú (Nora Allen), Ron Livingston (Henry Allen), Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso.