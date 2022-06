Tiago Leifert chama Felipe Neto de 'inferior' e youtuber rebate nas redes sociais

O apresentador Tiago Leifert voltou a ser tema nas redes sociais, dessa vez em meio a declarações sobre o youtuber Felipe Neto, que rebateu os comentários do ex-global. Em live realizada na segunda-feira (6), enquanto comentava sobre a Seleção Brasileira, ele chamou Felipe Neto de "inferior".

"Nós estamos aqui falando de Seleção Brasileira, Copa do Mundo, Neymar. Vamos manter o nível alto e voltar a falar de futebol do que perder tempo com galerinha de Twitter, trolzinho de Twitter, dona não sei quem, Felipe não sei quem lá. Vamos honrar vocês com conteúdo e não ficar falando de gente inferior", declarou Leifert.

Em resposta, Felipe Neto usou uma série de tuítes para criticar o apresentador, citando que seria um elogio ouvir esse tipo de comentário.

"Ser chamado de 'gente inferior' por um sapatênis faria limmer que odeia pobre é literalmente um elogio", esclareceu Felipe Neto.

Polêmica antiga

Em seguida, ele aproveitou para relembrar a polêmica envolvendo Tiago Leifert e o ator Ícaro Silva. Os dois últimos chegaram a discutir na web sobre a relevância do Big Brother Brasil, ao que Tiago respondeu que o programa chegava a "pagar o salário" do artista.

"Agora vocês entendem o 'pagamos o seu salário!' que ele falou para o Ícaro Silva, né? O cara se vê em uma casta superior, de fato. O problema ali é profundo na cabeça do playboy", criticou o também influenciador.

O desentendimento entre os dois, no entanto, não se iniciou esta semana. Recentemente, Tiago Leifert declarou preferir não escolher entre Lula e Bolsonaro nas eleições para presidente do Brasil. Por conta disso, Felipe Neto defendeu que esta posição de votar nulo representa um discurso da elite, definindo como um "nojo".