Suspeitos de furto milionário no apartamento de Carlinhos Maia são presos

Uma ação policial prendeu três suspeitos de envolvimento no furto milionário ao apartamento do influenciador Carlinhos Maia, localizado na orla de Cruz das Almas, em Maceió. A polícia cumpriu os mandados judiciais de prisão preventiva durante a madrugada desta terça-feira (7) em Alagoas.

Conforme ao site TNH1, os suspeitos presos durante ação estavam hospedados em um hotel de luxo ao lado do prédio do influenciador. Ainda segundo o portal, um dos suspeitos, natural da Paraíba, está preso na Central de Flagrantes, no bairro Pinheiro. Os outros dois foram levados à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Santa Amélia.

A assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que os detalhes sobre a operação serão divulgados ao longo do dia, em coletiva de imprensa. O órgão ainda não revelou oficialmente quem são os suspeitos presos.

Legenda: Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, devem se mudar de Alagoas Foto: reprodução/Instagram

Invasão de apartamento

O apartamento de luxo de Carlinhos Maia, localizado na cidade de Maceió, em Alagoas, foi invadido no dia 29 de maio e cerca de R$ 5 milhões em dinheiro, joias, e relógicos foram levados do local pelos criminosos.

Nas reredes sociais, Carlinhos compartilhou relato decepcionado com o ocorrido. "Eu estou devastado! Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém pra isso", desabafou na época.

Recentemente, a polícia informou que as câmeras de segurança do prédio flagaram parte da entrada de dois suspeitos no apartamento. A dupla entrou na garagem do edifício por volta das 1h16, enquanto usavam chapéu, máscara e luvas, além de carregarem uma mochila.