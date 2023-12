Filme sobre banda Mamonas Assassinas estreia hoje (28) nos cinemas; veja sinopse e trailer

"Mamonas Assassinas — O Filme" estreia nesta quinta-feira (28) nos cinemas brasileiros. A obra contra a história da banda, sucesso dos anos 1990, até o seu fim trágico, quando os cinco integrantes — além de piloto, co-piloto e funcionários do grupo —, morreram em um acidente de avião, na Serra da Cantareira (SP), em março de 1996.

Dirigido por Edson Spinello e roteirizado por Carlos Lombardi, a cinebiografia traz os atores Alberto Hinoto, Robson Lima, Adriano Tunes, Rener Freitas e Ruy Brissac como, respectivamente, Bento, Júlio Rasec, Samuel Reoli, Sergio Reoli e Dinho.

Sinopse de 'Mamonas Assassinas — O Filme'

O longa acompanha a trajetória de Dinho (Ruy Brissac), Júlio (Robson Lima), Bento (Alberto Hinoto), Sérgio (Rhener Freitas) e Samuel (Adriano Tunes) que, juntos, formaram um dos grupos mais inesperados e, inicialmente, desacreditados pelo grande público, os Mamonas Assassinas.

Provando-se um sucesso estrondoso em um curtíssimo espaço de tempo, o quinteto precisou de muitas tentativas frustradas para conseguir mostrar que podia ser uma grande banda do Brasil.

Sucesso meteórico ao fim trágico

A história da banda Mamonas Assassinas começou com a criação do grupo "Utopia", em 1989. Formado pelos irmãos Sérgio e Samuel Reoli com o amigo Bento Hinoto, o trio misturava rock, pop e diversos gêneros populares brasileiros, como sertanejo e forró. As informações são do portal da CNN.

Durante uma apresentação, realizada em julho de 1990, após o público pedir uma versão da canção “Sweet Child O’Mine”, do Gun’s Roses, mas nenhum integrante sabia cantar a música. Então, Alecsander Alves, que fazia parte da plateia, subiu ao palco para auxiliar os músicos. Mais tarde, ele se tornaria Dinho, o vocalista da banda.

Em 1995, Júlio Rasec se juntou ao grupo e, então, Mamonas Assassinas nasceu oficialmente.

O primeiro disco da banda foi lançado em 23 de junho daquele ano, estourando nas rádios logo em seguida. Na época, eles venderam mais de três milhões de cópias. Com o sucesso meteórico, o grupo passou a se apresentar em programas de TV e conquistou o país com sua irreverência e bom humor.

Após o último show da turnê nacional, realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para 4,5 mil pessoas, o grupo retornou para São Paulo a bordo de um jatinho particular. Na sequência, eles deviam partir para Portugal, iniciando a etapa de apresentações internacionais.

No entanto, o voo não chegou ao destino, pois colidiu com a Serra da Cantareira, na capital paulista, provocando a morte de todos os tripulantes.