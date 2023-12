Paola Antonini relembra acidente que a fez perder a perna há nove anos

A apresentadora da Globo Minas Paola Antonini compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (27), uma montagem para mostrar seu corpo antes do acidente, que sofreu há nove anos, e que a fez perder uma perna. Ela ainda fez uma reflexão sobre o que passou.

“Hoje, dia 27 de dezembro, completam nove anos do dia do meu acidente. Às 5:40h da manhã daquele dia minha vida mudou para sempre. E foi um processo muito valioso! Primeiro eu reaprendi a me equilibrar, a andar, subir e descer escadas e a amar meu corpo de novo. Nesse processo eu descobri que nem tudo seria como era antes. Um corpo novo, novas adaptações, novos desafios. E olha que presente foi isso!”, iniciou a influenciadora.

“Foi um presente, aos 20 anos, poder perceber o que de fato importava aqui na Terra. Poder descobrir uma vida ainda mais linda, colorida e brilhante do que a que eu tinha antes”, disse ainda.

Nos comentários, Paola foi muito elogiada pelos seguidores. “Maravilhosa”, disse uma pessoa. “Um furacão, Paola! Isso é o que você é. Um furacão de força, graça, bondade, tudo”, escreveu outra seguidora. “Você é maravilhosa! Uma inspiração”, acrescentou outra seguidora.