Saiba quem é a atriz viúva de Lee Sun-kyun, de ‘Parasita’

O ator Lee Sun-kyun, que foi encontrado morto nesta quarta-feira (27), em um carro, em Seul, deixou a esposa, a também atriz sul-coreana, Jeon Hye-jin.

Jeon iniciou no mundo artístico quando participou do Miss Coreia de 1997. Seus primeiros papeis em filmes foram pequenos, como no longa “A Killing Story”, em 1998.

A atriz fez sua estreia em dramas de televisão em 2002, quando estrelou “Ruler Of Your Own World”. Em 2004, conseguiu um papel principal no drama “I’m Sorry, I Love You” da KBS2.

Em 2015, Jeon participou do drama histórico “The Throne”, superprodução sul-coreana e, por sua atuação, ganhou o Blue Dragon Film Award de Melhor Atriz Coadjuvante.

Recentemente, ela interpretou Bang Joo-kyung no filme “Hunt”, e assumiu o papel de Kim Eun-mi no programa de TV, “Not Others”.

Jeon e Lee Sun-kyun estavam juntos há sete anos. Eles oficializaram a relação em 2009 e tiveram dois filhos juntos.