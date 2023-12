Morre o chef de cozinha Bill Granger, aos 54 anos, na Inglaterra

Grande nome do mundo gastronômico, o chef Bill Granger faleceu na última segunda-feira (25), aos 54 anos, em Londres, na Inglaterra. Apesar da causa do falecimento do australiano não ter sido divulgada, a família garantiu que a partida do cozinheiro foi “pacífica”.

Em comunicado publicado no perfil de Granger no Instagram, familiares do chef declararam: “Marido e pai dedicado, Bill morreu pacificamente no hospital, com sua esposa Natalie Elliott e três filhas, Edie, Inès e Bunny, ao lado de sua cama”.

Na postagem, a família ainda ressaltou que o cozinheiro sempre será lembrado como “Rei do Café da Manhã” por transformar pratos simples em “algo especial e cheio de sol” e por popularizar a culinária australiana em todo o mundo.

“A falta dele será profundamente sentida por todos, sendo sua perda sentida mais profundamente por sua adorada família, que está grata por todo o amor e apoio que tem sido dado”, finalizou o comunicado.

QUEM FOI BILL GRANGER?

Natural de Melbourne, na Austrália, Bill chamou atenção por ser um cozinheiro autodidata. No fim da década de 1990, ele uniu-se à esposa, Natalie, em uma empreitada comercial, que resultou em 19 restaurantes espalhados pelas principais cidades do mundo, como Londres, Tóquio e Sydney.

Fora das cozinhas, o chef escreveu 14 livros de receitas e participou de cinco séries televisivas. No início do ano, ele chegou a ser homenageado com a Medalha da Ordem da Austrália.