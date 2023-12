Quem venceu o MasterChef+? Veja os destaques da final do programa dessa terça (26)

Os grandes campeões da segunda temporada de MasterChef+ foram os participantes Eduardo e Maria do Carmo. A final do programa foi exibida nesta terça-feira (26). O cozinheiro de Porto Alegre (RS) e a cozinheira de Paraguaçu (MG) conquistaram o troféu da edição após preparar um menu que agradou os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Maria do Carmo declarou que vencer o reality foi a realização de um sonho. "O coração treme, é uma coisa que eu não sei como dizer", contou, emocionada, em entrevista ao site da Band.

Veja também

Já para Eduardo ser o novo campeão do MasterChef+ era algo não pensado. "É muito bom ganhar. Eu não imaginava que era isso, entendeu? Não tem tamanho".

No menu da final, Eduardo e Maria do Carmo apostaram em pratos que representassem cada um deles e, sobretudo, a região de onde eles são.

A dupla preparou um lombo suíno recheado com bacon e taioba, acompanhado de farofa de macadâmia e purê de batata-doce roxa. De sobremesa, eles serviram um suflê de goiabada com creme de requeijão. A farofa, inclusive, foi muito elogiada pelos chefs.

Relação de amizade

Além do troféu, Edu e Maria do Carmo levam do MasterChef+ a amizade construída ao longo do programa. "A gente construiu uma relação não só de amizade, mas de mãe e filho", descreveu a cozinheira.

"Fazer a prova com a Maria do Carmo foi um passeio, foi um divertimento grande", declarou Edu.

Após a vitória, Eduardo comentou que tem muita vontade de ter o próprio bistrô e Maria do Carmo declarou ter vontade de repassar conhecimentos na cozinha, sobretudo para crianças.