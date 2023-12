Virgínia Fonseca reclama de internet no cruzeiro de Neymar

A influenciadora digital Virgínia Fonseca é uma das celebridades do “Ney em Alto Mar”, cruzeiro do jogador de futebol Neymar que acontece até 29 de dezembro.

Apesar de ter sido convidada, a esposa de Zé Felipe fez uma reclamação sobre o cruzeiro: ela alegou que a internet não estava funcionando direito.

Veja também

“Galera, cheguei agora no quarto. Lá na festa não pegava internet. Meus stories foram postar agora”, disse.

Virgínia, no entanto, disse ter “amado” ficar sumida: “Eu amei que fiquei sumida (sem querer), várias pessoas que estavam lá me filmaram e os meus fã clubes repostaram tudo. Estou vendo agora”.

Outra celebridade que está no navio é a advogada e influenciada digital Deolane Bezerra. Ela chegou a contar no Instagram que perdeu uma pulseira de grife de mais de R$ 300 mil no navio, mas um funcionário achou o acessório e a devolveu.