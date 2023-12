Pitty critica passagem de Beyoncé por Salvador e fãs reagem: 'Pacto da branquitude'

A cantora Pitty causou uma polêmica no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira (27) ao fazer críticas à recente passagem de Beyoncé por Salvador. "E a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timing tá fod*", escreveu a roqueira, nascida na capital da Bahia.

Logo após a publicação, os seguidores e fãs saíram em defesa da diva pop, rebatendo o comentário de Pitty. “Que comparação infeliz…”, comentou o DJ Guilhermo. “O título desse tweet deveria ser: Manu Gavassi & Pitty, o pacto da branquitude”, escreveu perfil Rap World. "Que tal se, em vez de criticar a Bey, do alto do seu privilégio branco e do sofá da sua casa, vc também não desse uma de irmã Dulce?”, questionou outro usuário.

Veja publicação

Legenda: post de Pitty sobre a cantora Beyoncé Foto: Reprodução/Twitter

No tweet, Pitty também faz menção à Manu após participar recentemente de um clipe/curta-metragem da cantora. "Manu lançou um assunto(s) importante(s) para debater o feminino na arte". Internautas, então, perguntaram o motivo de ela julgar o timing da Manu apropriado e o da Beyoncé não.

Pitty ainda cita um trecho da música “Teto de Vidro” para demonstrar sua opinião. "Cada um seu casulo, em sua direção / vendo de camarote a novela da vida alheia / sugerindo soluções, discutindo relações / bem certos que a verdade cabe na palma da mão".

Após a repercussão do assunto, a baiana afirmou, na tarde desta quarta-feira (27), que vai passar um período longe das redes sociais. "No mais, um detox de redes aqui e desejo de espaços onde a gente possa realmente se conectar para debater, conversar, evoluir sem tacar hate ou ironia. conversas difíceis fazem parte da vida. a vida não é um meme. ser leve não é ser leviano", escreveu.

BEYONCÉ NO BRASIL

Em aparição surpresa, Beyoncé esteve no Brasil e subiu ao palco do Club Renaissance por volta de 23h15 da última quinta-feira (21), em Salvador. A cantora pousou na capital baiana e foi escoltada pela Guarda Municipal ao Centro de Convenções da cidade, onde ocorreu o evento.

"Não foi possível trazer a Renaissance Tour, mas estou muito feliz de dar o filme Renaissance para que vocês possam fazer parte do Renaissance, porque vocês são o Renaissance. Estou aqui porque amo muito vocês", disse Beyoncé ao subir no palco. "Foi muito importante para mim estar aqui na Bahia. A Renaissance é sobre liberdade, é sobre beleza, alegria, tudo que vocês brasileiros são. Estou muito feliz de estar aqui", continuou a cantora.

O evento era para convidados famosos, contudo, após a estreia mundial do filme "Renaissance: a film by Beyoncé", a equipe da cantora também chamou os fãs que assistiam à produção no Shopping Bahia.

No Instagram, a cantora também mudou a localização para "Salvador, Bahia, Brazil".