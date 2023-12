MC Mirella e Dynho postam nova foto com filha e celebram nascimento: 'Te amamos'

MC Mirella e Dynho Alves publicaram uma foto com a filha Serena nesta quarta-feira (27) através das redes sociais. A bebê nasceu na terça-feira (26), em São Paulo.

"Bem-vinda Serena. Minha filha é a coisa mais linda do mundo, tão calminha, tão tranquila, tem uma força tão grande, e logo, logo estará no quarto com a gente! Te amamos!", escreveu a funkeira na publicação.

A publicação conta com nove imagens. Na primeira, o casal aparece ao lado da filha. Em uma das fotos, Mirella também aparece amamentando Serena.

A artista deu entrada na Maternidade São Luiz, em São Paulo, na noite de segunda-feira (25). Numa das fotos do carrossel, também há algumas informações sobre o parto, como o horário, que teria sido às 14h14, e o peso da bebê, 3,16kg.