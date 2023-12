MC Mirella é criticada por postar publicidade de casa de apostas durante parto

A cantora MC Mirella deu à luz a Serena, filha dela com o dançarino Dynho Alves, nessa terça-feira (26), mas a postura nas redes foi criticada pelos seguidores, que citaram a publicidade de uma casa de apostas feita pela artista em um dos Stories durante o trabalho de parto. No Instagram, Mirella disponibilizou vários links com promoção de apostas e ainda tentou transmitir o nascimento ao vivo.

O passo a passo até o parto foi relatado pela MC antes da ida à maternidade. Mirella contou que o parto seria induzido e, então, compartilhou as dores, os remédios aplicados e até o momento em que a bolsa estourou. Entretanto, internautas se indignaram com as publicidades no meio da situação.

Mirella se filmou no espelho do hospital divulgando uma promoção de Natal da Blaze, casa de apostas alvo de investigação da polícia. O vídeo foi gravado enquanto ela sentia as primeiras dores do parto.

Além disso, antes de dar à luz, ela pediu para que os fãs seguissem diferentes perfis, que divulgariam com exclusividade fotos e vídeos do parto.

“Eu gosto da Mirella, mas que foi extremamente desnecessário essas publis em pleno trabalho de parto e nascimento da menina, isso foi sim! Publi para seguir fulana e ciclana, nossa, nunca vi isso”, disse uma seguidora ao criticar a postura da cantora.

Mirella responde

Após as críticas, Mirella não se deixou abalar e veio a público se posicionar sobre os comentários maldosos em meio ao nascimento de Serena.

“Eu sei que muitas pessoas não são acostumadas a esse tipo de coisa, ou muita gente não me conhece e não me acompanhava. Esse é meu jeito, minha vida é um livro aberto, eu posto realmente tudo”, começou ela por meio de um vídeo.

A artista explicou que deve continuar trabalhando e, apesar de agradecer a preocupação, deixou claro o estado de saúde. “Pra mim, não é nenhum problema eu trabalhar daqui ou de lá. Não vejo nenhum problema em trabalhar. Não estou morrendo”, finalizou, afirmando que em breve deve divulgar novas imagens da filha.